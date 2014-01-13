برپایی نمایشگاه خوشنویسی "ثلث اول" به مناسبت هفته وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه "ثلث اول" شامل 40 اثر خوشنویسی با خط ثلت است که عبدالله قهرمان با مضامین مذهبی خلق کرده است.

آیین گشایش نمایشگاه "ثلث اول" روز سه‌شنبه، 24 دی ساعت 17 در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار می‌شود. این نمایشگاه تا 20 بهمن نیز ادامه دارد.

عبدالله قهرمان در سال 1365 در بجنورد متولد شده است. وی فارغ‌التحصیل رشته معماری است که به دلیل علاقه به خوشنویسی روی آورده و دوره ممتاز را در سال 1387 و فوق ممتاز را در سال 1391 را در انجمن خوشنویسان گذرانده است. وی از محضر استادانی چون براتعلی مدحت و اعظم ابراهیم‌العبودی استفاده کرد و خط ثلث را نیز به صورت تخصصی تحت تعلیم استاد جواد خوران فراگرفت.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌‌توانند به نشانی میدان فلسطین، خیابان شهید برادران مظفر، تقاطع خیابان بزرگمهر، شماره 74 مراجعه کنند.

ساعات بازدید از این نمایشگاه به غیر از روزهای تعطیل شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 تا 17 و روزهای پنجشنبه ساعت 10 تا 15 است.