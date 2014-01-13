به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اعلایی اظهارکرد: در دو سال گذشته 93 میلیارد تومان از محل اعتبارات ماده ی 12 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تامین زیرساخت های زیارت به استان اختصاص یافته است.

وی افزود: با تلاش صورت گرفته از سوی مسوولان استانی و استفاده از ظرفیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در راستای توسعه ی کمی و کیفی زیارت امام رضا (ع) ماده 12 قانون برنامه ی پنجم توسعه مصوب و براساس آن مقرر شد در طول سال های اجرای این برنامه، سالانه 200 میلیارد تومان و در مجموع هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یابد.

وی با اشاره به این که بودجه ی یادشده دارای ماهیت عمرانی و هزینه ای ست، افزود: بودجه اختصاص یافته در سال 90 در بخش جاری، 12 میلیارد تومان و در بخش عمرانی 61 میلیارد و 580 میلیون تومان بوده است که به ترتیب، 50 و 90 درصد تخصیص داشت.

وی اعتبار ابلاغ شده زیارت در سال 91 در بخش جاری را 12 میلیارد تومان و در بخش عمرانی 73 میلیارد تومان اعلام کرد که در بخش جاری تخصیصی صورت نگرفته و در بخش عمرانی نیز میزان تخصیص تنها 10 میلیارد تومان بوده است.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: در سال جاری نیز 25 میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع به استان اختصاص یافته که تاکنون 16 درصد آن محقق شده است.

اعلایی ادامه داد: اعتبارات زیارت در سال جاری نیز با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان و اولویت تخصیص به تامین زیرساخت های مورد نیاز، زیارت، تکمیل پروژه های نیمه تمام، ساماندهی موضوعاتی از قبیل اسکان، سلامت، امنیت و همچنین تعمیق فرهنگ زیارت توزیع شد.

وی تاکید کرد: تصمیم گیرندگان درخصوص بودجه ی زیارت، باید به این نکته توجه کنند که تخصیص بودجه ی زیارت به مشهد مقدس اختصاص بودجه به کل کشور و خدمتی به همه ی مردم ایران است چرا که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور که سالانه به مشهد مقدس مشرف می شوند از امکانات حاصل از هزینه کرد این اعتار منتفع می گردند.

اعلایی اظهار داشت: استانی که در آن زائرینی به تعداد پنج برابر جمعیتش، خدمت می گیرند و شهر مشهد که قریب 9 برابر جمعیتش در سال به زائران ارایه خدمت می کند نمی تواند با بودجه هایی که عمدتا به شکل سرانه جمعیتی به استان ها اختصاص می یابد خدمات شایسته به زائران ارایه کند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه آمار رو به رشد زائران امام هشتم (ع) با شیب قابل توجهی سالانه در حال افزایش است و تصمیم گیرندگان ملی در قوای مجریه و مقننه باید نگاه جدی تری به تامین امکانات لازم در فرآیند خدمتگزاری به زائران و ملزومات آن داشته باشند.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی افزود: پیگیری مدیران اجرایی و نمایندگان استان برای تخصیص بودجه زیارت به خراسان رضوی با نگاه کمک به بهره برداری معنوی بیشتر از بزرگترین ظرفیت فرهنگی کشور دنبال می شود و درخواست اعتبار برای خدمت رسانی به زائران ولی نعمتمان امام رضا (ع) جنبه ی ملی و حتی بین المللی دارد و نگاه بومی و منطقه ای صرف نیست.

معاون استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات و تلاش های صورت گرفته از سوی دستگاه های اجرایی در راستای خدمت رسانی هرچه مطلوب تر به زائران و مشتاقان زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) در ایام پایانی ماه صفر اشاره و تصریح کرد: به منظور ارتقای سطح میزبانی و افزایش میزان رضایتمندی آنان، از تمام ظرفیت های بخش های دولتی، خصوصی و نهادهای مردمی استفاده شد.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی به برخی نارسایی ها در حوزه ی خدمت به زائران اشاره و خاطرنشان کرد: در دهه ی پایانی صفر، جمعیتی معادل کل جمعیت مشهد به این شهر وارد شدند و تمام برنامه ریزی ها و تلاش های لازم برای به حداقل رسیدن مشکلات در روند خدمت رسانی صورت گرفت.