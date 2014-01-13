فرجی دانا هفدهمین رئیس دانشگاه را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا فرجی دانا وزير علوم، تحقيقات و فناوري با صدور حكمي دكتر سيد ابوالحسن نائيني را به سمت سرپرست دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) منصوب كرد.

دكتر نائيني عضو هیئت علمی و دانشيار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) و دارای مدرک دکتری مهندسی عمران گرايش ژئو تكنيك است و پيش از اين رياست معاونت عمراني ،مديريت گروه مهندسي عمران و رياست دانشكده عمران دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین را برعهده داشته است.

همچنين وزير علوم در نامه جداگانه اي از خدمات دكترعبدالعلي آل بويه لنگرودي در دوران تصدي رياست دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قدرداني كرد.

به گزارش مهر، از زمان انتصاب توفیقی و پس از آن فرجی دانا به عنوان وزیر علوم، تاکنون از میان دانشگاههای دولتی، روسای دانشگاه‌های علامه، صنعتی اصفهان، یاسوج، خواجه نصیر، گیلان، پیام نور، علم و صنعت، اصفهان، تفرش، ارومیه، جندی شاپور و فردوسی مشهد، شهید باهنر کرمان و اراک، گلستان و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تغییرکرده و رئیس دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) هفدهمین رئیس دانشگاهی است که تغییر می کند.