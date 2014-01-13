توليد بيش از 500 هزار تن پودر شوينده در سال 92

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد: توليد پودر شوينده طي 9 ماهه سال 91به حجم 436 هزارو 600 تن توليد شده بود.



در اين مدت توليد "دوده صنعتي" به ميزان 64 هزارو500تن توليد شده است كه نسبت مدت مشابه سال گذشته كه اين محصول به حجم 60 هزارو 300 تن توليد شده بود ، رشد 6.9 درصدي را نشان مي دهد.



طي 9ماهه نخست امسال توليد انواع دارو به حجم 25 هزارو 700 تن و توليد اين محصول در مدت مشابه سال گذشته 23 هزارو 700 تن بوده است كه نشان دهنده رشد 8.2درصدي است.