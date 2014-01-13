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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

به مناسبت هفته وحدت/

روستاهای سیستان و بلوچستان میزبان رقابت های بومی و محلی هستند

روستاهای سیستان و بلوچستان میزبان رقابت های بومی و محلی هستند

زاهدان - خبرگزاری مهر: رییس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی سیستان و بلوچستان گفت: به مناسبت هفته وحدت بسیاری از روستاهای استان میزبان برگزاری رقابت های محلی در رشته های مختلف ورزشی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیخا فرزانه با تشریح برنامه های این هیئت در هفته وحدت صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: به همین مناسبت نسبت به برگزاری همایش پیاده روی با حضور خانواده ها در شهرستان زهک اقدام می شود.

وی افزود: به مناسبت هفته وحدت همچنین روستاهای وشنام، پلان، و اپکان در شهرستان چابهار شاهد برگزاری رقابت های دو و میدانی و رشته محلی "کپگی" خواهند بود.

وی ادامه داد: افتتاح بازی های فوتبال لیگ روستایی در چابهار و همچنین رقابت های پخت نان محلی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این شهرستان است.

کیخا فرزانه برگزاری مسابقات سنتی و بومی و محلی در رشته های وسطی، هفت سنگ و طناب کشی را از جمله رقابت های تدارک دیده شده به مناسبت هفته وحدت و در روستاهای هوشک و جالق سراوان عنوان کرد و گفت: در این روستاها همچنین برای حضور بانوان و ایجاد روحیه شادابی و نشاط آنها رقابت های طناب زنی برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: روستاهای اسماعیل آباد و نوک آباد خاش نیز در این هفته شاهد برپایی  رقابت های چهار جانبه فوتسال، والیبال و مسابقات دو میدانی خواهند بود.

کد مطلب 2213493

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