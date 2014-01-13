روستاهای سیستان و بلوچستان میزبان رقابت های بومی و محلی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیخا فرزانه با تشریح برنامه های این هیئت در هفته وحدت صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: به همین مناسبت نسبت به برگزاری همایش پیاده روی با حضور خانواده ها در شهرستان زهک اقدام می شود.

وی افزود: به مناسبت هفته وحدت همچنین روستاهای وشنام، پلان، و اپکان در شهرستان چابهار شاهد برگزاری رقابت های دو و میدانی و رشته محلی "کپگی" خواهند بود.

وی ادامه داد: افتتاح بازی های فوتبال لیگ روستایی در چابهار و همچنین رقابت های پخت نان محلی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این شهرستان است.

کیخا فرزانه برگزاری مسابقات سنتی و بومی و محلی در رشته های وسطی، هفت سنگ و طناب کشی را از جمله رقابت های تدارک دیده شده به مناسبت هفته وحدت و در روستاهای هوشک و جالق سراوان عنوان کرد و گفت: در این روستاها همچنین برای حضور بانوان و ایجاد روحیه شادابی و نشاط آنها رقابت های طناب زنی برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: روستاهای اسماعیل آباد و نوک آباد خاش نیز در این هفته شاهد برپایی رقابت های چهار جانبه فوتسال، والیبال و مسابقات دو میدانی خواهند بود.