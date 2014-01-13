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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

آغاز به کار کمیسیون مشترک کنسولی، مرزی و گمرکی ایران و ترکمنستان

آغاز به کار کمیسیون مشترک کنسولی، مرزی و گمرکی ایران و ترکمنستان

دهمین اجلاس کمیسیون مشترک کنسولی، مرزی و گمرکی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان امروز به ریاست حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در امور مجلس، کنسولی و ایرانیان خارج از کشور و وفا حاجی اف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان رئیس هیات ترکمنی، به منظور بررسی روند توسعه و گسترش مناسبات فیمابین در زمینه های کنسولی، مرزی و گمرکی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است در این نشست دو روزه ضمن بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم های قبلی و با توجه به سیاست حسن همجواری دو کشور، راه های توسعه مراودات و مسائل مورد علاقه دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

تسهیل در رفت و آمد اتباع و بازرگانان دو کشور، ایجاد تسهیلات لازم برای صدور روادید و دسترسی کنسولی سریع تر، آماده سازی زمینه برای امضای موافقتنامه های انتقال محکومین، معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، مسائل گمرکی، مرزی، سایر اقدامات اقتصادی و معیشتی و موضوعات مورد علاقه دو کشور نیز از دیگر محورهای در دستور کار و بحث و بررسی طرفین در این نشست دو روزه خواهد بود.

کد مطلب 2213494

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