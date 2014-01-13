توقف متروی تبریز در ایستگاه بی مهری بانک مرکزی/ برای ترخیص واگن ها 20 میلیون یورو نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد حاجي زاده یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با وجود اینکه واگن هاي خريداري شده براي متروي تبريز مدتهاست که وارد گمرگ بندرعباس شده اند اما بدلیل صادر نشدن مجوزهاي لازم از سوي بانك مركزي، امکان ترخیص و انتقال این واگن ها به تبریز تا کنون مهیا نشده است.

وی با اشاره به مبلغ مورد نیاز برای ترخیص این واگن ها خاطرنشان کرد: جهت صادر شدن اسناد حمل و ترخيص واگن های خریداری شده برای متروی تبریز از سوي شركت سازنده، بايد رقمي معادل 20 ميليون يورو توسط بانك مركزي به حساب این كارخانه واريز شود.

سخنگوی شورای شهر تبریز با انتقاد از برخورد و عدم احساس مسولیت بانک مرکزی نسبت به تعهدات خود افزود: با وجود اینکه مبلغ ريالي مورد نیاز برای خرید این واگن ها سال 91 از سوی وزارت كشور به حساب بانك مركزي واريز شده اما متاسفانه تاكنون اقدام از سوي بانك مركزي در این خصوص صورت نگرفته و این بانک به تعهد خود در خصوص تامين ارز مورد نياز و واريز آن به حساب كارخانه سازنده عمل نكرده است.

حاجي زاده در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حل این مشکل نیز گفت: بر اساس پیگیری ها و هماهنگي های صورت گرفته، تا پايان هفته جاری جلسه اي چهار جانبه در این خصوص برگزار خواهد شد تا با حضور وزير كشور، معاون اول رئيس جمهور، رئيس بانك مركزي و استاندار آذربايجان شرقي براي ترخيص واگن هاي قطار شهري تبريز چاره اندیشی های لازم صورت گیرد.

عضو شوراي كلان شهر تبريز در خصوص محقق شدن وعده ها داده شده مبنی بر حرکت وتگن های متروی تبریز در دهه فجر تصریح کرد: حتی در صورت صدور اسناد لازم برای ترخیص این واگن ها از سوی بانک مرکزی ، تنها یک بازه زمانی 25 روزه براي حمل قرار دادن واگن ها روي ريل نياز است اما با این وجود امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و صدور مدارک مورد نیاز تا پایان هفته جاری بتوان خط يك متروي تبريز را در دهه فجر امسال افتتاح کرد.