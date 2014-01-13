زمان بازگشت سرمایه در صنعت نوغانداری سریعتر است/ لزوم توسعه صنایع تولید ابریشم

فرزام پوررمضان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حجم سرمایه گذاری و پراکنش سرمایه در فعالیت های توسعه نوغانداری در مقایسه با سایر فعالیت های تولیدی دیگر کمتر است.

وی اظهارداشت: امکانات استفاده از منابع غیر قابل استفاده آب و خاک با اجرای طرح های توسعه نوغانداری فراهم خواهد شد زیرا امکان کاشت درخت توت در کنار کانال های حاشیه رودخانه ها، آبراهه ها، جاده ها، حاشیه روستاها و اطراف مزارع بصورت تک درخت یا توتستان های مجتمع میسر بوده و علاوه بر این با بهره گیری از این اراضی از شستشوی خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی اراضی جلوگیری خواهد شد.

مدیر عامل شرکت کرم ابریشم ایران گفت: دوران باردهی توتستان کوتاه بوده و در مدت سه سال می تواند برگ تولیدی آن به مصرف تغذیه کرم ابریشم برسد.

وی افزود: عمر بهره دهی توتستان نیز طولانی بوده و درختان کاشته شده سال ها تغذیه می توانند با عملکرد زیاد، بهره دهی موثر اقتصادی داشته باشند.

پور رمضان اظهارداشت: ارزش افزوده فعالیت های پرورش کرم ابریشم در زمانی کوتاه انجام می شود و بازده این فعالیت نسبت به زمان انجام آن از هر فعالیت کشاورزی و دامپروری دیگر پر سودتر است.

وی اذعان داشت: ارزش افزوده فعالیت های پرورش توت قابل ملاحظه بوده و بازگشت سرمایه گذاری این فعالیت در مقایسه با فعالیت های مشابه سریعتر است.

مدیر عامل شرکت کرم ابریشم ایران گفت: زمان انجام فعالیت های پرورش کرم ابریشم زمانی است که سایر فعالیت های کشاورزی در مناطق پرورش محدود بوده و کشاورزان می توانند با استفاده از امکانات محلی و نیروی انسانی ارزان حداکثر استفاده را داشته باشند.

وی افزود: پرورش کرم ابریشم علاوه بر ایجاد امکانات استفاده زا تمامی نیروهای فعال سطح روستاها امکان بکارگیری بخش غیرفعال جامعه روستایی زنان، کودکان و سالخوردگان که توان انجام کارهای سنگین کشاورزی را ندارند، فراهم می سازد.

پور رمضان اظهارداشت: با فراهم ساختن منبع درآمد اضافی برای روستایی ها این فعالیت می توانند بعنوان وسیله ای برای جلوگیری از مهاجرت نیروهای روستایی به شهرها مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با توسعه فعالیت های تولید ابریشم، امکانات توسعه صنایع بزرگ ابریشم از قبیل نخ کشی و پارچه بافی فراهم و با بهبود کیفیت تولید امکان صادرات پر ارزش فرآورده های ابریشمی که دارای ارزش افزوده فراوان خواهند بود، ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل شرکت کرم ابریشم ایران گفت: صنایع واسطه ای بین تولید پیله و محصولات نهایی که شامل صنایع خشک کردن پیله، پخت پیله، نخ کشی، نخ تایی، ورتایی، سفید گری، صمغ زادایی و رنگرزی است، سطوح وسیعی از اشتغالات روستایی و شهری نقاط مختلف کشور را پوشش و فرصت های شغلی مناسبی را در زنجیره تولید و تبدیل ابریشم بوجود می آورند.

وی افزود: توسعه فعالیت های نوغانداری و تولید ابریشم به توسعه فعالیت های ارزشمند قالی بافی، جاجیم بافی و بافت منسوجات دستی کمک می کند و زمینه ایجاد فعالیت جدید صنعتی و تکنیکی پیشرفته را فراهم می سازد.