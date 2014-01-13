به گزارش خبرنگار مهر، منصور کتانباف ظهر امروز در جمع بیش از 100 تشکل غیردولتی و مردم نهاد این منطقه اظهار داشت: با تشکیل اتاق فکر تشکل های مردم نهاد، می توانیم از این پتانسیل ارزشمند اجتماع محور برای اداره هر چه بهتر شهر استفاده کنیم.



این مسئول، شکل گیری اتاق فکر متشکل از فعالان اقتصادی و کارآفرین منطقه 20 را گام مهمی در هم افزایی و حذف موازی کاری های اجتماعی برشمرد و افزود: نقد و بررسی، ارائه راهکار مناسب و برنامه های عملیاتی در چارچوب مدیریت شهری از مهمترین وظایف این اتاق فکر است که در حال حاضر نیز آمادگی دریافت نقطه نظرات برای برنامه عملیاتی 93 در شهرداری منطقه 20 وجود دارد.



وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری مبنی بر تبدیل شهرداری از یک سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی عنوان کرد: با ساخت سراهای محله، سوله های ورزشی الزهرا(س)، زمین های چمن مصنوعی، خانه های سلامت و...زیرساخت های اجتماعی به خوبی توسعه یافته و در دور جدید مدیریت شهری با کیفی سازی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی به دنبال افزایش رضایتمندی شهروندان هستیم.



کتانباف به مساعدت مدیریت شهری به تشکل های مردم نهاد برای خدمت رسانی بیشتر از پیش به شهروندان اشاره کرد و یادآور شد: کاربردی کردن مباحث شهری نظیر محیط زیست، حمل و نقل عمومی، مدیریت بحران، بافت فرسوده و مدیریت پسماند برای شهروندان از اولویت هایی است که با همکاری این تشکل ها به سرعت بیشتری امکان پذیر می شود.



بخش تشکلهای مردم نهاد و غیردولتی شهرداری منطقه 20 تاکنون موفق به شناسایی و ساماندهی 300 مورد از تشکلهای مردم نهاد در این منطقه شده است که پیش بینی می شود به 500 مورد افزایش یابد.



نشست عوامل تشکل های مردم نهاد منطقه 20 با حضور شهردار منطقه 20، معاون اجتماعی و فرهنگی، مدیران و کارشناسان اجتماعی شهرداری منطقه 20 برگزار شد که از این پس به صورت مستمر و ماهانه در ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 20 برگزار خواهد شد.



