راضیه علیرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای آسیانه میانه همچون ترکمنستان و افغانستان که به‌صورت هدفمند و پایدار روابط ادامه داده شود، با گسترش روابط تجاری مهمی روبرو خواهیم بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران در ترکمنستان و افغانستان بازارهای مناسبی در مرزها با مشتریان ثابت ایجاد می شود.

علیرضایی افزود: این استان به لحاظ امکان ارتباط با کشورهای همسایه و دارا بودن گمرکات متعدد، پتانسیل‌های متنوع در راستای توسعه اقتصاد و توسعه صادرات غیر نفتی دارد.

وی با بیان اینکه افغانستان و ترکمنستان به عنوان آشیل توسعه ایران در آسیای میانه محسوب می شود، گفت: در سال گذشته میزان صادرات این استان به ترکمنستان 360 میلیون دلار بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی میزان صادرات به افغانستان را 812 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: معرفی کالاهای باکیفیت به همراه انتقال فناوری نقش موثری در فرایند توسعه صادرات غیر نفتی به همراه دارد.

علیرضایی اظهار کرد: رشد اقتصادی پایدار و توسعه همه جانبه نیازمند پیروزی از الگوهای مناسب توسعه اقتصادی است که خوشبختانه کشورمان برای رهایی از وابستگی به نفت، سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی را برای تامین ارز مورد نیازکشور یعنی صنایع داخلی از طریق تشویق به تولید کالاهای وارداتی و صدورکالاها به دیگرکشورها، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار داده است.

وی گفت: با برگزاری نمایشگاهها در کشورهای همسایه از مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید، و با ارائه پیشنهادات صاحبنظران اقتصادی برای بهبود شرایط تولید محصولات داخلی آگاه می شویم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: اعزام هیئت‌های تجاری به کشورها، شناسایی بازارهای هدف و برنامه‌ریزی برای تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با تولید کنندگان مطرح جهانی، ارتباط با بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی و شناسایی تقاضای مورد نیاز بازار از شاخصه های اقتصادی خراسان رضوی است که باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.