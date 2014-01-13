به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری که در ماه‌های گذشته به صورت دوره‌ای با امامان جمعه شهرهای تابعه قم دیدار و پیرامون مسائل فرهنگی و تبلیغی بخش‌های استان به تبادل نظر پرداخته است، پیش از ظهر دوشنبه به دیدار حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری امام جمعه پردیسان رفت تا مسائل فرهنگی و نیازمندی‌های این منطقه را مورد بررسی قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه گسترش آپارتمان نشینی و تنوع فرهنگی در منطقه پردیسان مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است، گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم متعهد شده است که در زمینه ارتقای سطح فرهنگ دینی و عمومی شهروندان در این منطقه تلاش کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: قرار است فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی در آپارتمان‌های پردیسان انجام شود.

پردیسان نیازمند توجه مسئولان

امام جمعه پردیسان نیز در این دیدار ضعف زیرساخت‌های فرهنگی در پردیسان را متذکر شد و خواستار توجه بیشتر نهادها و دستگاه‌های اجرایی استان به رفع مشکلات زیرساختی این منطقه شد.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام غفوری که 21 تیر 92 اولین نماز سیاسی و عبادی جمعه را در پریسان اقامه کرد پیش از این نیز در دیدارها و نشست‌های مختلف در مورد ضعف زیرساخت‌ها، کمبودها و نیازمندی‌های منطقه پردیسان هشدار داده بود اما به اعتقاد شهروندان پردیسان، مسئولان استان به بهانه‌های مختلف از جمله نبود اعتبار اهتمام چندانی به رفع مشکلات این منطقه ندارند.

سکونت 300 هزار نفر در پردیسان

پردیسان به عنوان منطقه «مسکن مهر» نشین معروف است. با وجود اینکه ساکنان این منطقه از مشکلات متعدد رنج می‌برند، ولی مسئولان استان اعلام کرده‌اند که قرار است در این منطقه 300 تا 400 هزار نفر اسکان داده شوند.

آمار دقیقی از جمعیت فعلی پردیسان در دست نیست ولی در اظهارات اخیر مسئولان شهری، جمعیت این منطقه حدود 100 هزار نفر است.

کمبود مراکز آموزشی و فرهنگی، ضعف در سیستم حمل و نقل عمومی، نادیده گرفتن معماری اسلامی در ساخت و سازها، کمبود فضای سبز و مراکز تهیه کالاهای اساسی و مورد نیاز، کمبود مراکز ورزشی و ده‌ها مورد دیگر از مشکلات شهروندان پردیسان است.

