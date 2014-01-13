به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر احمد مبلغی در آستانه هفته وحدت، در جمع کارکنان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به آیات یک تا سوم سوره نصر که حکایت از شان گسترش پذیری و طرفداریابی به صورت "فوج فوج" برای دین دارد، گفت: همه موظف هستیم بر سر راه تحقق این شان برای دین مانع ایجاد نکنیم بلکه بکوشیم تا دین توان ایفای این نقش و کارکردهای خود را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه دین اصولا گسترش پذیر بوده و امواج و افواج جمعیت‌ها را به سمت خود می‌کشاند، گفت: اگر در عصری، شاهد حرکت مواج انسان‌ها به سمت دین نبودیم قطعا انسان‌هایی همچون تکفیری‌ها و شبه تکفیری‌ها، چهره دین را خراب، فضا در سطح افکار عمومی غبار آلود و دین را محروم از برخوردار شدن از این شان کرده‌اند.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی افزود: پیامبر اسلام (ص) هر روز روند رو به گسترش و تصاعدی را به نفع دین ایجاد کرده بودند، خاصیت دین نیز کشاندن جمعیت‌ها و مردم به سمت خود است.

حجت الاسلام مبلغی گفت: دین همیشه نقطه برتر را ارائه می‌کند و در هیچ شرایطی نمی‌توان دین را فرودست دید بلکه پیوسته در یک وضعیت فرادست و جلودار قرار دارد.

وی افزود: به عنوان نمونه اگر بحث اخلاق پیش آید تأکید و تمرکز دین بر اخلاق و حضور اخلاقی او در فضاهای اجتماعی از هر مکتب و جامعه ای پررنگ تر و شفاف تر است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: نسخه‌ای که دین در فضای تعامل اندیشگی، مناسبات فرهنگی و تربیتی و سایر زمینه‌های دیگر می‌پیچد از همه مکاتب، انسان‌ها و اندیشه‌ها پیشتازتر و پررنگ تر است.

حجت الاسلام مبلغی با اشاره به اینکه مهمترین مشکل دین از ناحیه خود انسان های مدعی تبعیت از دین است، گفت: امروزه در جامعه جهانی مشکلی به نام تکفیر وجود دارد که اولین ضربه آنها متوجه به چهره دین است، آنها چهره دین را ناآرام، خشن و فرآهم آور قتل، کشتار و ناامنی در دید جهانیان معرفی کرده اند.

وی ادامه داد: باید دائما نگاه مردم به دین را تازه، سرزنده و شاداب نگه داریم و دین به صورت ذاتی چنین شان و جاذبه ای دارد و اگر در زمانی چنین توقفی سر راه دین ایجاد شد و مردم به سمت دین نیامدند یا ابهام پیدا کنند ما مسئول هستیم. اصولا ارتباط دین با جامعه از طرف انسان ها انجام می شود زمانی از طریق پیامبر انجام می گرفت، ما پیامبر(ص) هم باشیم باید اخلاق داشته باشیم.