ثبت درآمد بی سابقه در گمرک منطقه آزاد قشم/ پنج هزار کودک سیریکی واکسینه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عطاآبادی با بیان این مطلب گفت: افزایش 67 درصدی درآمد گمرک قشم طی 9 ماه گذشته از سال جاری در تاریخ فعالیت های این گمرک از زمان تاسیس منطقه آزاد در سال (1369) تا کنون بی بی سابقه بوده است.

وی افزود: گمرک سازمان منطقه آزاد قشم در حال حاضر یکی از فعالترین و پویاترین واحدهای این سازمان بشمار می رود که با نظارت کامل و دقیق بر روند ورود و خروج کالا به این منطقه، توانسته رکورد جدیدی در کسب درآمد های خود را به ثبت برساند.

به گفته مدیر كل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم، تمامی درآمدهای کسب شده از فرآیند نظارت بر کالاهای وارداتی و صادراتی فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان در این منطقه براساس عوارض مصوبه، به حساب صندوق سازمان منطقه آزاد قشم واریز شده است.

وی اظهار امیدواری کرد با ادامه روند کسب درآمدهای بالا در گمرک سازمان منطقه آزاد قشم پیش بینی می شود درآمدهای این واحد با توجه به سیاست عدم فروش زمین بتواند در حوزه برنامه های تدوین شده این سازمان تاثیرگذار باشد.

عطاآبادی از حمایت ها و برنامه های ارائه شده دکتر شهریار مشیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در راستای تقویت و توسعه فعالیت های این گمرک که به افزایش درآمدهای آن منجر شد، تقدیر کرد.

وی در پایان افزایش کسب درآمد گمرک سازمان منطقه آزاد قشم طی 9 ماه گذشته از سال جاری را نتیجه ارائه خدمات مناسب، آسان و سریع کارکنان این گمرک به تجار و بازرگانان برشمرد و از تعامل خوب فعالان اقتصادی با این واحد نیز تقدیر کرد

پنج هزار کودک شهرستان سیریک واکسینه می شوند

با اجرای مرحله نخست طرح ایمنسازی خانه به خانه فلج اطفال در استان هرمزگان 60 تیم عملیاتی در شهرستان سیریک نیزعهده دار واکسینه کردن کودکان زیر5سال این شهرستان شدند.

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیریک در این ارتباط گفت : گروه هدف این طرح محدوده سنی همه متولدین 21 دی ماه 1387 تا 20 بهمن 1392 هستند.

دکتر "احسان علیزاده" با اشاره به اینکه شهرستان سیریک در منطقه مرزی قرار دارد ،افزود: پوشش صد در صدی و بدون نقص واکسیناسیون از اهمیت بالایی برخوردار است.

علیزاده اضافه کرد : مرحله نخست طرح ایمنسازی خانه به خانه فلج اطفال با حضور 60 تیم انجام می شود و هشت هزار و 438 خانوار و 5 هزار کودک بر علیه فلج اطفال واکسینه می شوند.

نوای شرجی در خلیج فارس نواخته شد

نوای شرجی سعی در معرفی و ارتقاء سطح موسیقی فاخر و ارزشمند استان هرمزگان دارد. این برنامه با پخش موسیقی پاپ، سنتی، کلاسیک و محلی هرمزگان در قالب برنامه زنده هرجمعه شب از شبکه استانی سیمای خلیج فارس تقدیم مخاطبان هرمزگانی خواهد شد. نوای شرجی تلاش می کند با پخش مجموعه ای خاطره انگیز از موسیقی های مورد علاقه مردم هرمزگان لحظات شاد و مفرحی برای آنها فراهم کند.

مروری بر موسیقی های برتر تاریخ سینما- زندگینامه بزرگان موسیقی ایران و جهان- پخش کلیپ های بومی- محلی-کلاسیک و پاپ و پخش موسیقی متن فیلم های برتر تاریخ سینما- مهمان- مسابقه و ارتباط تلفنی بخش های گوناگون این برنامه ترکیبی است.

نوای شرجی در 30 قسمت 45 دقیقه ای هر جمعه شب از ساعت 30/21 تقدیم علاقمندان می شود. عوامل برنامه عبارتند از: تهیه کننده و مجری: حامد حمیدی، صدابردار: مهراب بهرامی، تصویربردار: تورج قادری،غلامعباس سبزیکار، تدوینگر: مازیارغلامی، دستیار تهیه: زهراسلطانیان، نورپرداز: مسعود میرزایی، نویسنده: زهراآهنگر.

برنامه سخنرانی دررادیوخلیج فارس



رادیو خلیج فارس با پخش برنامه سخنرانی زمینه آشنایی شنوندگان با دیدگاههای سخنرانان درموضوعات مختلف را فراهم کرده است.

سخنرانی عنوان برنامه ای است درساختارپیامی که روزهای پنجشنبه سخنرانیهای شخصیت های مختلف درسطح کشور و استان را به منظور افزایش سطح آگاهی واطلاعات شنوندگان پخش می کند وزمینه آشنایی شنوندگان با دیدگاههای سخنرانان در موضوعات مختلف را فراهم کرده است.

در این برنامه اطلاعاتی درباره سخنرانان وموضوع سخنرانی نیز به شنونده داده می شود.

این برنامه درقالب 60 قسمت 30 دقیقه ای تهیه می شودودرچندقسمت شنوندگان هرمزگانی سخنرانی آیت ا... نعیم آبادی نماینده ولی فقیه دراستان راباموضوع وهابیت دنبال خواهند کرد.

برنامه رادیویی سخنرانی روزهای پنج شنبه از ساعت 13:15 تا 13:45 به مدت 30دقیقه به تهیه کنندگی محمدرضاخسروی تقدیم شنوندگان خواهد شد.