مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان با کمبود نیروی متخصص روبرو است

شیرعلی کوهکن در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه با توجه به اهمیت مراکز پژو هشی در توسعه و راندمان بخش های تولیدی اما توجه جدی در این راستا و به این فعالیت ها نشده است.

وی افزود: بسیاری از کشورها با ارتقای تولیدات که نمونه بارز آن را می‌توان در بخش کشاورزی برشمرد، درصدد هستند تا سهم بیشتری را در بازارهای هدف به خود اختصاص دهند چرا افزایش تولید علاوه بر برآورده کردن نیاز داخلی و خودکفایی به دنبال آن کاهش هزینه‌ها را در پی دارد.

وی ادامه داد: با این تعاریف متاسفانه امکانات و نیروی انسانی در این منطقه بسیار کم و متناسب با نیاز این مرکز نیست.

کوهکن اظهار داشت: با وجود اینکه در این مرکز باید 10 بخش تحقیقاتی و درهر بخش 10عضو هیئت علمی فعال مشغول به کار باشند اما تنها 5 بخش تحقیقاتی و با یک نفر عضو فعال مشغول به فعالیت است.

وی ادامه در طی سال های گذشته مکاتبات زیادی به منظور تامین نیرو متخصص در این رابطه انجام شده است اما پاسخی شنیده نشده است.

وی تاکید کرد: کمک به توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی، پشتوانه علمی می خواهد و توجه به پژوهش و فناوری می تواند کشور و تولید را به سمت توسعه سوق دهد.