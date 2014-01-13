کمبود منابع مالی مشکل اصلی کتابخانه های اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین ظهر دوشنبه در آئین رونمائی از دومین ایستگاه مطالعه مشگین شهر گفت: پرداخت به موقع نیم درصد شهرداری ها به عنوان تنها منبع درآمدی کتاخانه های عمومی، نقش مهمی در رفع مشکل و توسعه کتابخانه ها دارد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت خیرین جهت ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی یادآور شد: کتابخانه های عمومی برای ارتقاء مطالعه مفید شهروندان و توسعه فرهنگی منطقه، نیازمند یاری خیرین نیکوکار است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خواستار پرداخت به موقع نیم درصد شهرداری این شهرستان در جهت توسعه کتابخانه ای شد و برگزاری منظم جلسات انجمن کتابخانه های عمومی را عامل هماهنگی بیشتر در سیاست های ترویج فرهنگ مطالعه عنوان کرد.

وی همچنین با تاکید بر تعامل مثبت با سایر ارگان های مرتبط، نگاه مثبت به مسائل را به همه اعضای انجمن توصیه کرد و خواهان مساعدت اعضاء در مقولات فرهنگی شد.

فرماندار مشگین شهر نیز در این آئین نگاه فرهنگی به مسائل را در راستای دستیابی به تویعه پایدار مهم برشمرد و تصریح کرد: وظیفه همه ارگانها است که با تعامل بیشتر با نهادهای متولی بخش فرهنگ، توسعه فرهنگی منطقه را پیش ببرند.

سیدحمید عباداللهی خواستار تسریع در ساخت کتابخانه مرکزی این شهرستان شد و آن را عاملی تاثیر گذار در توسعه فرهنگی منطقه ارزیابی کرد.

وی با اشاره به ایجاد انجمن خیرین کتابخانه ساز در این شهرستان طی آینده ای نزدیک عنوان کرد: امیدوارم با اتمام مراحل اداری تاسیس انجمن و نیز دریافت اعتبار مناسب برای سال آینده، ساخت کتابخانه مرکزی سرعت بیشتری به خود بگیرد.

وی همچنین با بیان اینکه قرار گرفتن کتاب در سبد مصرفی خانوارها، باید به عنوان هدفی فرهنگی در اولویت باشد، ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را مسائل فرهنگی دانست.