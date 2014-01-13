تولد نوزادان چهارقلو در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا نبوی در اینباره افزود: بااعلام پدرچهارقلوهای به دنیا آمده که در تاریخ 1392.10.17 چشم به جهان گشوده اند، برای این نوزادان در تاریخ 1392.10.18 سند سجلی تنظیم و شناسنامه صادر شد.



رئیس ثبت احوال سلطانیه گفت : هر چهار نوزاد بدنیا آمده ، پسر بوده و برای این نوزادان از سوی پدر نامهای امیر علی، امیر محمد، امیرحسین وامیر عباس انتخاب شد.



وی تاکید کرد : این مورد اولین چهارقلوزایی در شهر سلطانیه است.

تاکنون بیش از 132 هزار جلد شناسنامه مکانیزه صادر شده است



مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت : در 9ماهه امسال تعداد 28هزارو 284 جلد شناسنامه رایانه ای برای عموم مردم استان صادر شده است .



سید موسی متوسلین اظهار کرد : این شناسنامه ها برای افراد واجد شرایط 15 ساله های تمام به منظور عکسدار کردن شناسنامه و افرادی که شناسنامه آنها دچار تغییر مندرجات ، پارگی ومفقودی شده صادر شده است .



وی با بیان آن که صدور شناسنامه رایانه ای از سال 89 همزمان درسراسر کشور آغاز شد ، تصریح کرد از آن سال تاکنون تعدادبیش از 132هزار و284جلد شناسنامه رایانه ای برای هم استانی های عزیز صادر شده است .



متوسلین در پایان افزود : در عین حال افرادی که شناسنامه آنها مشکلی ندارد برای تعویض اقدام نکنند زیرا شناسنامه های فعلی همچنان تا زمان اعلام فراخوان معتبر خواهد بود .