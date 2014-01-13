آغاز مذاکرات صلح با طالبان/ ارتش پاکستان به حالت آماده‌ باش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، چودری نثار علی خان وزیر کشور پاکستان در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد تاکید کرد: مذاکرات صلح با گروههای مختلف طالبان آغاز شده و به نظر می رسد که نتایج مثبتی نیز به همراه داشته باشد.



وی اشاره ای به جزئیات مذاکرات نکرد اما تاکید کرد: روند مذاکرات بسیار حساس و پیچیده بوده و دو طرف باید در این زمینه بسیار مراقب باشند.



سرکردگان طالبان که بارها گزارشها را درباره صلح با دولت رد کرده اند، هنوز در این باره واکنش نشان نداده اند.



چودری نثار علی خان مذاکره با طالبان را یکی از اولویت های اصلی دولت در مسیر صلح در کشور خواند و تاکید کرد: تلاشهای جدی برای دستیابی به این هدف بکار گرفته شده است.



شبکه تلویزیونی جئو پاکستان نیز از کشته شدن شش نیروی امنیتی و زخمی شدن دو فرد دیگر بر اثر انفجار در نزدیکی کاروان یک رهبر سیاسی در شمال غرب این کشور خبر داد.



وزیر کشور پاکستان ضمن ابراز امیدواری درباره نتیجه بخش بودن مذاکرات صلح دولت با گروههای شبه نظامی تاکید کرد: اسلام آباد از گروههای طالبان که پاسخ مثبت را به مذاکرات داده استقبال می‌ کند و به جنگ علیه گروههایی می پردازد که به فعالیت های تروریستی خود ادامه می دهند.



وی همچنین حملات پهپادهای آمریکا را مانع روند صلح با طالبان عنوان کرد و خواستار توقف حملات هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده در مناطق قبیله نشین شد.



همچنین همزمان با افزایش 20 درصدی عملیات های تروریستی در پاکستان، پلیس این کشور از بازداشت 29 فرد مظنون از جمله شش تبعه خارجی در عملیات پاکسازی پلیس در شهرهای پیشاور، راولپندی و اسلام‌ آباد خبر داد.



روزنامه تریبون پاکستان نیز در گزارشی با اشاره به اعلام حالت آماده‌ باش در ارتش پاکستان تاکید کرد که تمام گزینه ها از جمله عملیات نظامی بر ضد شبه‌ نظامیان روی میز است.