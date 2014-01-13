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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

ورسائی:

امور نخبگان به همه سازمانها مربوط می شود

امور نخبگان به همه سازمانها مربوط می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس جدید بنیاد نخبگان استان زنجان با اشاره به اینکه امور نخبگان به همه سازمانها و نهادها مربوط می شود گفت: نخبگان ما با همه سازمانها و ادارات ارتباط پیدا می کنند .

به گزارش خبرنگار مهر، سعاد ورسائی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان افزود: باید کشور را خودمان بسازیم و  لازمه این کار  استفاده از داشته ها است.

وی نخبگان را بهترین و سرمایه اصلی یاد کرد و اظهار داشت: نخبگان داشته های ما هستند و باید برای شکوفایی این استعدادها حرکت سریعی داشته باشیم.

رئیس جدید بنیاد نخبگان استان زنجان گفت: هدف اصلی بنیاد نخبگان جذب افراد نخبه و حفظ آنها است.

ورسائی تاکید کرد: نخبگان افرادی هستند که در فکر سر آمد و در عمل کار آمد هستند بنابراین این تفکر و خلاقیت عملی آنها روز به روز شکوفاتر شود.

وی در ادامه یادآور شد: دفتر نخبگان سال 89 در استانها تشکیل شد و تا کنون هم حمایت های خوبی از نخبگان داشته است .

رئیس جدید بمیاد نخبگان استان زنجان گفت: با توجه به قابلیت های که در استان زنجان است از جهت شناسایی و هدایت نخبگان جای کار بسیار زیاد است و باید این شناسایی ها در دفتر نخبگان استان به خوبی پیگیری شود تا بتوانیم با شناسایی این نخبه ها و استتعدادها شکوفایی علون دانش در استان باشیم .

ورسائی تصریح کرد:  اگر نهادها با نخبگان همکاری خوبی داشته باشند نتیجه کار ارتقای استان در حوزه علم، فناوری و پژوهش خواهد بود.

 

 

کد مطلب 2213623

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