انجمن های فرهنگی و هنری بازوی اصلی هنر شهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سجودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ضرورت تاسیس انجمن خوشنویسان رشت در وهله نخست بالا بردن سطح فرهنگی، هنری و نوشتاری جامعه به شکل صحیح و آکادمیک و در وهله دوم تشویق استعدادهای خلاق و ایجاد انگیزه و تحرک در فعالیت های خوشنویسی این شهرستان است.

وی همچنین با اشاره به اینکه برگزاری کلاس های آموزشی و نشست های تخصصی باعث اعتلای هنر خوشنویسی خواهد بود، اظهارداشت: در حال حاضر آموزش در این انجمن در سطوح مقدماتی، ممتاز، فوق ممتاز و استادی صورت می گیرد و علاقمندان برای عضویت در این انجمن باید دارای مدرک ممتاز خوشنویسی باشند.

مسئول انجمن خوشنویسان شعبه رشت به رابطه خوب دانشجویان و هنرمندان با انجمن خوشنویسان رشت اشاره کرد و گفت: لزوم دستیابی به یک رابطه مطلوب و گسترده، انجام طرح هایی است که در حال اجرا داریم و این مهم می تواند ما را به هدف و چشم انداز انجمن که همانا شناخت، بررسی، احیا و بهبود هنر خطاطی شهر رشت است، نزدیکتر کند.

وی در ادامه برنامه های آتی انجمن را برگزاری برنامه های آموزشی گسترده در سطح مدارس و دانشگاه ها، برگزاری آئین های تجلیل از هنرمندان و پیشکسوتان هنر خوشنویسی استان و اجرای مراسم مذهبی ( مشق نور ) ذکر کرد و افزود: این انجمن با سه دهه سابقه و یکصد عضو تاکنون یکی از پر طرفدارترین محافل هنری در سطح شهر رشت بوده که به همت استادان و مسئولان آن ( از گذشته تا حال ) به عنوان یکی از بازوان اصلی هنر خوشنویسی در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) رشت فعالیت می کند.

سجودی در ادامه خواستار توجه هر چه بیشتر مسئولان شهرستان رشت به انجمن های فرهنگی و هنری شد و اظهارداشت: حمایت مسئولان به ویژه مدیران فرهنگی و هنری می تواند ما را در پیشبرد اهداف انجمن و رسیدن به ایده آل مطلوب یاری رساند و روح تازه ای در تن فرتوت خوشنویسی این شهرستان بدمد.

به گزارش مهر، " مهدی سجودی " مسئول انجمن خوشنویسان رشت، مدرس انجمن خوشنویسان ایران و دارای درجه استادی و مدیر و موسس آموزشگاه هنری سماع قلم در شهر رشت است.