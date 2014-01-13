60 برنامه شاخص به مناسبت هفته وحدت در گلستان انجام می شود

حجت الاسلام سیف الله ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر وحدت، مردم ما باید تلاش کنند تا به بهترین شکل وحدت و همبستگی را بین هم برقرار کرده و به این وسیله خط بطلانی بر توطئه های دشمنان بکشند.

وی افزود: در استان گلستان وحدت باعث ایجاد همبستگی بین شیعه و سنی شده و آنان در کنار هم در این استان زندگی می کنند.

ادبی با اشاره به برنامه اعلام داشت: از جمله برنامه های شاخص در این هفته ایجاد فضا سازی محیطی، ارسال پیامک، برگزاری مسابقات فرهنگی، برگزاری گفتمان های سیره نبوی، برپایی ایستگاه های صلواتی ، برگزاری جشن های هفته وحدت ، برگزاری نشست های علمی تشیع و تسنن، برگزاری نشست های عمومی و تخصصی است که در این هفته برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش روحانیون و علما و ایجاد وحدت و تاثیر گذاری آن بر فعالان جامعه ، برگزاری همایشی با عنوان نقش علمای اسلام در برون رفت از چالش ها را در شهرستان کلاله برگزار خواهیم کرد.

کارشناس فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی عنوان داشت: برگزاری محافل انس با قرآن کریم و ویژه برنامه های قرآنی، برگزاری جشن های هفته وحدت همراه با مولودی خوانی ، برگزاری گردهمایی ها بین روحانیون تشیع و تسنن در مساجد، برگزاری گفتمان های دینی در مدارس، برگزاری نشست های سیره های نبوی در دانشگاه ها، اعزام مبلغ برای پرداختن سیره نبوی در سطح مدارس و مساجد کل استان از دیگر برنامه های هفته وحدت به شما ر می آید.