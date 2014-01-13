۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۵۴

حجت الاسلام ادبی:

60 برنامه شاخص به مناسبت هفته وحدت در گلستان انجام می شود

گرگان – خبرگزاری مهر: کارشناس فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: وحدت یکی از ضرورت های جهان اسلامی محسوب می شود که به همین مناسبت در این هفته 60 برنامه شاخص را در سطح استان در نظر گرفته ایم.

حجت الاسلام سیف الله ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر وحدت، مردم ما باید تلاش کنند تا به بهترین شکل وحدت و همبستگی را بین هم برقرار کرده و به این وسیله خط بطلانی بر توطئه های دشمنان بکشند.

وی افزود: در استان گلستان وحدت باعث ایجاد همبستگی بین شیعه و سنی  شده و آنان در کنار هم در این استان زندگی می کنند.

ادبی با اشاره به برنامه اعلام داشت: از جمله برنامه های شاخص در این هفته ایجاد فضا سازی محیطی، ارسال پیامک، برگزاری مسابقات فرهنگی، برگزاری گفتمان های سیره نبوی، برپایی ایستگاه های صلواتی ، برگزاری جشن های هفته وحدت ، برگزاری نشست های علمی تشیع و تسنن، برگزاری نشست های عمومی و تخصصی  است که در این هفته برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش روحانیون و علما و ایجاد وحدت و تاثیر گذاری آن بر فعالان جامعه ، برگزاری همایشی با عنوان نقش علمای اسلام در برون رفت از چالش ها را در شهرستان کلاله برگزار خواهیم کرد.

کارشناس فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی عنوان داشت: برگزاری محافل انس با قرآن کریم و ویژه برنامه های قرآنی، برگزاری جشن های هفته وحدت همراه با مولودی خوانی ، برگزاری گردهمایی ها بین روحانیون تشیع و تسنن در مساجد، برگزاری گفتمان های دینی در مدارس، برگزاری نشست های سیره های نبوی در دانشگاه ها، اعزام مبلغ برای پرداختن سیره نبوی  در سطح مدارس و مساجد کل استان از دیگر برنامه های هفته وحدت به شما ر می آید.

