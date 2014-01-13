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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

دبیری:

قوانین مدیریت پسماند در بیمارستان ها به درستی اجرا نمی شود/ ضرورت حضور بخش خصوصی در اجرای طرح مدیریت پسماند

قوانین مدیریت پسماند در بیمارستان ها به درستی اجرا نمی شود/ ضرورت حضور بخش خصوصی در اجرای طرح مدیریت پسماند

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: بخش خصوصی باید وارد بحث سرمایه گذاری در اجرای طرح مدیریت پسماند شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری دوشنبه در گردهمایی یک روزه استانی مدیریت راهبردی پسماندها با اشاره به ضرورت آموزش فرهنگ شهروندی گفت: آموزش فرهنگ شهروندی باید در بین کارکنان و پرسنل شهرداری ترویج یافته و پس آن به مردم انتقال یابد.  

وی با بیان اینکه قوانین مدیریت پسماند به درستی اجرا نمی شود اظهار داشت: قوانین مدیریت پسماند در بیمارستان ها به درستی اجرا نمی شود.

دبیری از امضا تفاهم نامه بازیافت پسماندها با دانشگاه و شهرداری خبر داد و گفت: برای بازیافت زباله های شهری با دانشگاه، شهرداری و برخی شرکت های خصوصی تفاهم نامه ای امضا شده است.

وی نقش اجرای برنامه های مناسب برای فرهنگ سازی تفکیک زباله در بین شهرواندان ضروری دانست و گفت: با اجرای برنامه های مناسبی می توان برای تفکیک زباله در بین شهروندان فرهنگ سازی کرد.

 

کد مطلب 2213646

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