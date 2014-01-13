نمایشگاه قرآن باید نماد فعالیتهای مهم قرآنی قزوین با شیوه ای جذاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد برگزاری یازدهمین نمایشگاه بزرگ قرآنی قزوین ظهر دوشنبه در سالن کنفرانس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین تشکیل جلسه داد.

محمد حسین شفیعی ها در این جلسه گفت: قرآن کلام الهی برای زندگی سعادتمند بشریت است که اگر به آن تمسک کنیم دنیا و آخرت خود را تضمین کرده ایم.

وی افزود: گام برداشتن در مسیر قرآن از الطاف الهی است و هر کس وارد این عرصه می شود اجر معنوی خود را خواهد گرفت لذا مشارکت در این زمینه هیچ منتی ندارد و همه موظفیم با جدیت به برگزاری باشکوه نمایشگاه قرآنی همت گماریم.

نمایشگاه قرآن نماد و تابلوی فعالیتهای قرآنی باشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: نمایشگاه بزرگ قرآن باید تابلوی زیبایی از تمامی فعالیتهای قرآنی استان باشد تا مخاطبان از آن استقبال کنند.

شفیعی ها بیان کرد: باید در ایام برگزاری نمایشگاه فضای استان هم قرآنی شود و بتوانیم از این قرصت بخوبی برای انعکاس کارهای فرهنگی و دینی انجام شده استفاده کنیم.

جامعه با فرهنگ قرآنی فاصله دارد

این مسئول یادآورشد: متاسفانه جامعه با فرهنگ قرآنی فاصله دارد و به دلیل همین غفلت آسیب های زیادی در حوزه های مختلف دیده ایم در حالی که اگر با این کتاب بیشتر انس می گرفتیم مشکلات کمتر می شد.

شفیعی ها اظهارداشت: نباید تردید کنیم که قرآن که از سوی خدواند بر پیامبر نازل شده برای همه امور زندگی بشر برنامه دارد و هر جا که از آن استفاده کرده ایم به موفقیت رسیده ایم و هر جا که غفلت کرده ایم آسیب فراوان دیده ایم.

وی بیان کرد: اگر امروز مشکلات عدیده ای مانند طلاق، اعتیاد، بیکاری، سرقت، ضرب و جرح در جامعه افزایش یافته به دلیل دوری از قرآن و آموزه های دینی است که اگر بتوانیم خود را به قرآن نزدیک کنیم و از آن درس بگیریم این عقب ماندگی ها را جبران کرده ایم.

شفیعی ها کمرنگ بودن شاخصه های دینی در جامعه را از دغدغه های مسئولان فرهنگی دانست و افزود: شاید ما به عنوان مسئولان فرهنگی و کارگزاران دولتی هم نتوانسته ایم در برنامه ریزی موفق عمل کنیم که این فاصله ایجاد شده است لذا امیدواریم برگزاری رویدادهای فرهنگی مانند نمایشگاه قرآن بتواند این خلاء و کمبودها را پر کند.

ابتکار و جذابیت در نمایشگاه مورد توجه قرار گیرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: باید تلاش کنیم با استفاده از افراد خوش فکر این نمایشگاه به صورت هنرمندانه و با ابتکار و جذابیت برگزار شود تا تاثیرگذار باشد و در این راه همه باید نمایشگاه را متعلق به خود بدانیم و با همه وجود در آن مشارکت کنیم.

دعوای ما با آمریکا حل شدنی نیست

وی در بخش دیگری از سخنانش به دشمنی آمریکا اشاره کرد و یادآور شد: ما یک دعوای اساسی با آمریکا داریم که با شاخصه های موجود اگر آنها چون گذشته باشند هرگز برطرف شدنی نیست و مذاکرات هم فرمالیته است.

شفیعی ها یادآورشد: تا زمانی که پای اهداف انقلابی خود ایستاده ایم نظام سلطه با ما کنار نمی آید و این مقابله همچنان ادامه دارد هر چند امروز اقرار دشمن به این که نتوانسته پیچ هسته ای ایران را باز کند مجبورشان کرده مذاکره کنند لذا ما هم در کنار حرکت دولتمردان در مذاکره لازم است آستانه تحمل مردم را بالا ببریم و بدانیم در اقتصاد مقاومتی تنها باید به توان داخلی اتکاء کنیم تا موفق شویم.

در ادامه این نشست در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه قرآنی در قزوین تبادل نظر شد.