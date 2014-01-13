به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی در نشست خبری اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص وضعیت احداث ساختمان بلندمرتبه بانک مرکزی در تپه های عباس آباد اظهار داشت: شورای عالی تاکنون دو مصوبه کمیسیون ماده 5 را رد کرده است که بر این اساس، احداث ساختمان بانک مرکزی در این منطقه مقایر با طرح تفصیلی شهر تهران شناخته و نقد شده است.

وی افزود: هیچ کدام از این طرح‌ها بر این منطقه امکان ساخت و ساز ندارد، زیرا متوسط ساختمان بر این محدوده دو طبقه روی پیلوت است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه به شهرداری یک ماه فرصت داده شده است که طرح جایگزین ارائه کند، گفت: به دلیل گستردگی بزرگی که در این محدوده انجام شده، امکان رها شدن پروژه نیز وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در مورد باغ جمشیدیه گفت: متاسفانه موسسات اعتباری و بانکها به بخشهای عمده از منابع را که باید به تولید اختصاص پیدا کند، در بخشهای دیگر مصرف می کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به دلیل مغایرت با طرح تفصیلی شهر تهران به ساخت و ساز در باغ جمشیدیده متوقف شده و در حال حاضر دیگر مواد کمیسیون ماده 5 در حال بررسی است.

حناچی با اشاره به اینکه امروز شانزدهمین جلسه شورای عالی در سال جدید برگزار شد، افزود: در جلسه امروز موضوع باغات غرب شهر تهران در محدوده کرج، توجه به مناطق حفاظت شده طبیعی و منابع طبیعی در شرق تهران، طرح جامع شهر بروجرد مورد بررسی قرار گرفت که البته طرح جامع بروجرد به تصویب نرسید اما بحث‌های زیادی پیرامون آن انجام گرفت.

وی خاطر نشان کرد: شورای عالی در حال ارزیابی و رصد مصوبات قبلی است و برخی از مصوبات در شورا و موضوع تخلفات در حوزه شهرسازی در دستور کار شورا است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص افزایش تراکم در شهر تهران گفت: موضوع افزایش بی رویه شهر تهران در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یکهزارو 130شهر در کشور وجود دارد، گفت: ارزیابی ماده 5 در تمامی شهرها در دستور کار شورای عالی است.

وی در خصوص پروژه ایران زمین گفت: با توجه به حجم عظیم گودبرداری در این منطقه، رها کردن آن هم خطرآفرین خواهد بود؛ بنابراین باید ساختمانی متناسب با فضای اطراف در این منطقه ساخته شود که منتظر طرح شهرداری در این خصوص هستیم.