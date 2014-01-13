به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع فعالان تبلیغی بوشهر اظهار داشت: باید در این گونه نشست‌ها از نظرات همدیگر استفاده کنیم تا شاهد بهبود وضعیت برنامه‌های تبلیغی و پیشرفت برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی باشیم.

وی بر لزوم اجرای برنامه‌های مختلف برای ساماندهی هیئات مذهبی و سایر تشکل‌های فرهنگی تاکید کرد و ادامه داد: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به ایجاد تشکل‌های تخصصی در شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان مذهبی اشاره کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی این سازمان برای برگزاری برنامه‌های آموزشی و تخصصی ویژه مبلغان، خاطرنشان ساخت: این برنامه‌ها به منظور انتقال آخرین روش‌های نوین تبلیغ به مبلغان برگزار می‌شود و ارتباط و تعامل دو سویه را در پی خواهد داشت.

لزوم تلاش بیشتر در راستای ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت

وی در ادامه لزوم تشکیل حلقه‌های معرفتی در مساجد تاکید کرد و بیان داشت: یکی از موضوعاتی که اهمیت بسیار زیادی در زمینه تبلیغ دارد، پرداختن به وضعیت تبلیغ در مساجد است که می‌تواند نقش مساجد را در تحولات فرهنگی و اجتماعی بیشتر کند.

سروستانی خواستار تلاش بیشتر در راستای ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت شد و تصریح کرد: پرداختن به نسل جوان و فعال کردن آنها در برنامه‌های مذهبی و تبلیغی از موضوعات مهمی است که باید توسط ائمه جماعات و حوزه های علمیه بررسی شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تاکید کرد: باید با حضور طلاب و مبلغان، حلقه‌های معرفتی در سطح مساجد راه‌اندازی شود و زمینه حضور جوانان در این مجالس بیش از پیش فراهم شود.