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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

حجت الاسلام سروستانی:

لزوم تشکیل حلقه‌های معرفتی در مساجد/ ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت ضروری است

لزوم تشکیل حلقه‌های معرفتی در مساجد/ ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت ضروری است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بر لزوم تشکیل حلقه‌های معرفتی در مساجد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع فعالان تبلیغی بوشهر اظهار داشت: باید در این گونه نشست‌ها از نظرات همدیگر استفاده کنیم تا شاهد بهبود وضعیت برنامه‌های تبلیغی و پیشرفت برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی باشیم.

وی بر لزوم اجرای برنامه‌های مختلف برای ساماندهی هیئات مذهبی و سایر تشکل‌های فرهنگی تاکید کرد و ادامه داد: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به ایجاد تشکل‌های تخصصی در شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان مذهبی اشاره کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی این سازمان برای برگزاری برنامه‌های آموزشی و تخصصی ویژه مبلغان، خاطرنشان ساخت: این برنامه‌ها به منظور انتقال آخرین روش‌های نوین تبلیغ به مبلغان برگزار می‌شود و ارتباط و تعامل دو سویه را در پی خواهد داشت.

لزوم تلاش بیشتر در راستای ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت

وی در ادامه لزوم تشکیل حلقه‌های معرفتی در مساجد تاکید کرد و بیان داشت: یکی از موضوعاتی که اهمیت بسیار زیادی در زمینه تبلیغ دارد، پرداختن به وضعیت تبلیغ در مساجد است که می‌تواند نقش مساجد را در تحولات فرهنگی و  اجتماعی بیشتر کند.

سروستانی خواستار تلاش بیشتر در راستای ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت شد و تصریح کرد: پرداختن به نسل جوان و فعال کردن آنها در برنامه‌های مذهبی و تبلیغی از موضوعات مهمی است که باید توسط ائمه جماعات و حوزه های علمیه بررسی شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تاکید کرد: باید با حضور طلاب و مبلغان، حلقه‌های معرفتی در سطح مساجد راه‌اندازی شود و زمینه حضور جوانان در این مجالس بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 2213652

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