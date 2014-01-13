آغاز رقابت های کشتی گیله مردی در شهرستان رودسر به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مودبی ظهر دوشنبه در ستاد دهه فجر این شهرستان افزود: در این رقابت ها که به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار می شود یکصدکشتی گیر از استان های گیلان و مازندران در اوزان سبک و سنگین با یگدیگر به رقابت می پردازند.



وی اظهارداشت: این دوره از رقابت ها به مدت 20 شب در سالن شهید صمدی رحیم آباد برگزار می شود که در پایان این دوره از رقابت ها به نفرات برتر اوزان مختلف جوائزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.



سرپرست اداره ورزش و جوانان رودسر گفت: این دوره از رقابت ها زیر نظر اداره ورزش و جوانان و هیئت ورزش های سنتی بومی و محلی با همکاری بخشداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر رحیم آباد برگزار می شود.



وی افزود: کشتی گیله مردی از ورزش های سنتی و اصیل استان است که ورزشکاران و پهلوانان زیادی در این منطقه از دیرباز در این رشته ورزشی فعالیت دارند و علاقه مندان زیادی نیز این رشته را دنبال می کنند.



مودبی در ادامه نهادینه کردن این ورزش سنتی بومی و محلی در جامعه به ویژه در بین نسل جوان را از دیگر اهداف برگزاری این دوره از رقابت ها عنوان کرد و یادآورشد: همه باید برای رشد و تقویت این رشته سنتی و پرطرفدار تلاش کنند.