1800 هیئت مذهبی در همدان فعالیت می کنند

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هئت های مذهبی یکی از تشکل هایی بوده که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می کنند و در ایام مختلف مذهبی مانند عزاداری ها و ماه محرم و صفر برنامه های مختلفی را برگزار می کنند.

وی با تاکید بر اینکه هیئت های مذهبی عوامل تبلیغ و ترویج دین در جامعه هستند، افزود: انسجام و هماهنگی هیئت های مذهبی از جمله مواردی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد و انتخاب شورای هیئات مذهبی راهکاری برای انسجام هیئات مذهبی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر هزار و 800 هیئت در استان همدان فعالیت می کنند، بیان داشت: مهمترین تاثیر گذاری هیئت های مذهبی در تبیین فلسفه عاشورا و چرایی عاشورا و بیان سیره و سنت اهل بیت (ع) است.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه هیئت های مذهبی استان همدان برای میلاد پیامبر اکرم (ص) برنامه های مختلفی را اجرا می کنند، ابراز داشت: برگزاری برنامه جشن میلاد حضرت محمد (ص)، سخنرانی و چراغانی و مولودیه خوانی توسط مداحان از جمله برنامه های این روز است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف سخنرانان بیان سیره و سنت پیامبر اکرم (ص) است، گفت: این مراسم فرصت مناسبی برای بیان سیره پیامبر (ص) و نحوه انتخاب ایشان و بیان سبک زندگی اسلامی برای نسل جوان و نوجوان است.