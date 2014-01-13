نظام مهندسی قم به عنوان استان پیشرو در صدور شناسنامه فنی و ملکی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خان احمدلو گفت: همزمان با برگزاری اولین همایش ملی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که با حضور بیش از 600 دست اندرکار صنعت ساختمان در تهران برگزار شد، از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به عنوان استان بر‌تر در عرصه صدور شناسنامه فنی و ملکی تجلیل شد.

وی در ادامه با تاکید بر این مطلب که شناسنامه فنی و ملکی وسیله‌ای برای احقاق حقوق شهروندان و شهروند مداری است، گفت: قطعا مهم‌ترین مزیت صدور شناسنامه فنی ملکی تامین حقوق شهروندان است، چراکه در حال حاضر بسیاری از خریداران مسکن هیچ گونه آشنایی با روند ساخت ملکی که قرار است خریداری کنند، ندارند و فقط ظواهر آن را می‌بینند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم افزود: شناسنامه فنی ملکی در واقع چیکیده قانون نظام مهندسی است که مباحث آن توسط دفتر مقررات ملی ساختمان عملیاتی و به جامعه سازندگان ارائه شد.

وی همچنین درباره دبیرخانه دائمی شناسنامه فنی و ملکی، ابراز داشت: دبیرخانه دائمی شناسنامه فنی و ملکی به منظور دست یابی به اهداف خود در جهت هر چه بهتر عملیاتی کردن صدور شناسنامه فنی می‌تواند اثرگذار باشد.

خان احمدلو تصریح کرد: این دبیرخانه باید سعی کند یک همگرایی بین تمامی نهاد‌ها و ارگان‌های ذی ربط که در صدور شناسنامه فنی و ملکی اثرگذار هستند ایجاد کنند. چرا که این همگرایی می‌تواند اجرای مطلوب شناسنامه فنی و ملکی را تسریع بخشد و به نتیجه برساند.

وی با بیان اینکه یکی از ارگان‌های بسیار اثرگذار و مهم در فرآیند ساخت و ساز، وزارت صنعت است، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی، وزارت راه وشهرسازی، وزارت صنعت از جمله ارگان‌هایی هستند که در صدور شناسنامه فنی ملکی اثرگذار هستند و اگر بین این نهاد یک همگرایی و همکاری ایجاد شود، قطعا فرایند صدور شناسنامه فنی تسهیل و تسریع و شناسنامه مذکور واقعی‌تر خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در خصوص اثرات برگزاری همایش‌های مربوط به شناسنامه فنی ملکی، عنوان کرد: برگزاری این همایش می‌تواند نقطه عطفی باشد در هرچه بهتر عملیاتی کردن شناسنامه فنی، چراکه در واقع تلنگری است به مسئولان و دست اندرکاران ساخت وساز که اجرای قوانین مقررات ملی ساختمان را در اولویت قرار دهند.