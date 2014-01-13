بهره مندي 5360 نفر از دوره آموزش مهارتی ، ترویجی کشاورزی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، امين آقايي ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجراي 100 دوره آموزش مهارتی، توسط مدیریت ترویج با مشاركت بهره برداران، ‌افزود:‌ در این دوره ها بالغ بر 5 هزار و 360 نفر معادل 27 هزار نفر روز در زیر بخش های دام و طیور و زنبورعسل، زراعت، باغبانی، مکانیزاسیون و منابع طبیعی شرکت و بعد از کسب مهارتهای لازم و برگزاری آزمون ارزیابی، گواهینامه مهارت دریافت کردند.

وي هدف از برگزاری دوره های مهارتی را افزایش سطح دانش و اطلاعات فنی و مهارت بهره برداران و توانمند سازی آنان در حرفه ها و شغلهای مربوطه و همچنین بالا بردن بهره وری عوامل تولید و اقتصادی کردن تولید در استان دانست و اظهار داشت:‌ این دوره ها در راستای صیانت از اشتغال و بالابردن مهارت و زمینه سازی و ایجاد توان و مهارت لازم برای اشتغالزایی اجرا مي شوند.

مدیر هماهنگي ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربايجان غربي با اعلام اينكه بیشترین دوره ها در زمینه های تربیت زنبوردار صنعتی درجه 2 به تعداد 26 دوره ، سرویس و نگهداری تراکتور و پرورش قارچ خوراکی نیز هر کدام به تعداد 11 دوره بود،‌ ادامه داد:‌ هرس باغات میوه و پرورش گاوداشتی هرکدام به تعداد 4 دوره و برگزاری 7 دوره پرورش گوسفند داشتی از ديگر دوره هاي برگزار شده بود.

آقايي 6 دوره تولید کود آلی ورمی کمپوست و دوره های مدیریت واحدهای مرغداری، تربیت گاوداری صنعتی درجه 2 و شناسایی و بهره برداری از گیاهان داروئی هر کدام به تعداد 5 دوره را از ديگر دوره های آموزشی مهارتی برگزار شده توسط مدیریت ترویج از ابتداي سالجاري تا كنون در سطح استان دانست.

وي با اشاره به رویکرد سازمان در خصوص توسعه تشکلهای بخش کشاورزی، افزود: در حال حاضر شش شهرستان به صورت پایلوت برای ایجاد تشکلها و صندوقهای توسعه بخش کشاورزی در استان انتخاب شده که در صورت موفقیت و تامین اعتبارات مالی در تمامی شهرستانهای استان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی ضمن تاکید بر استفاده از توان تشکلها برای توسعه بخش کشاورزی استان اضافه کرد: تعداد 161 تشکل در صندوق توسعه بخش کشاورزی استان عضویت داشته که باید با افزایش تعداد این تشکلها در جهت افزایش راندمان تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان حرکت کنیم .

وی افزایش تعدادتشکل های فراگیردرحوزه های زراعت وباغبانی رایکی ازبرنامه های دیگرترویج وبخش های اجرائی سازمان برشمرد و تاکید کرد: بسترسازی لازم برای ایجاد تشکل های جدید در زمینه های گلخانه داران، نهالکاران، باغداران، چغندرکاران، گندم کاران و سایرمحصولات اساسی مورد نظر بوده تا تولیدکنندگان این دو زیر بخش بتوانند از تسهیلات و حمایتهای صندوق حمایت از سرمایه گزاری استان بهره مند شوند.