به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات رئیس مجمع هیئت فوتبال استان چهار محال و بختیاری پیش از ظهر دوشنبه بدون حضور کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و با حاشیه های فروان در شهرکرد برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان چهار محال و بختیاری در این مراسم با بیان اینکه ورزش فوتبال گستردگی زیادی در جامعه دارد و ورزش پر شور و نشاط است، اظهار داشت: با توجه به حساسیت ورزش فوتبال در جامعه مجمع این ورزش با شور و حضور گسترده برگزار شده است.

جهانگیر خبازی ادامه داد: برای انتخابات مجمع هیئت فوتبال آقای کفاشیان دعوت شده بود که به دلیل سفر کاری به تایلند در این جلسه حضور نداشته است و به رئیس اداره کل برای برگزاری این جلسه تفحیض اختیار شده است.

وی با بیان اینکه در فضای منطقی فعالیت های ورزشی را به نتیجه برسانیم، بیان داشت: برای حضور تیم فوتبال در دسته یک فوتبال شرایط مالی را برای حضور نداریم.

رئیس هیئت جدید فوتبال چهار محال و بختیاری با بیان اینکه فوتبال جایگاه بالایی دارد، اظهار داشت: فوتبال نشاط اجتماعی را در جامعه ایجاد کرده است.

طهمورث حیدری با اشاره بر اینکه از تمامی پتانسیل های استان برای ورزش های استان تلاش شود، بیان داشت: ارتقاء پایه ها فوتبال و فوتسال اولویت اساسی برای ورزش فوتبال و فوتسال در استان است.

وی با بیان اینکه در فوتبال باید فرهنگ سازی صورت گیرد، عنوان کرد: در حال حاضر در فوتبال بد اخلاقی ها زیاد است.

در این مراسم طهمورث حیدری با کسب 21 رای ماخوذه رئیس هیئت فوتبال استان چهار محال و بختیاری انتخاب شد.

حواشی انتخابات مجمع فوتبال استان چهارمحال و بختیاری

رئیس سازمان ورزش و جوانان چهار محال و بختیاری گفت: برای برگزاری این مجمع تفویض اختیار صورت گرفته است، اما بهتر است که انتخابات این مجمع به تعویق بیفتد، این مهم با نظر مدیر اداره کل ورزش و جوانان چهار محال و بختیاری به رای گذاشته شد و با 16 رای موافق انتخاب رئیس هیئت فوتبال استان صورت گرفت.

برای انتخابات رئیس هیئت فوتبال پنج نفر کاندیدای این سمت بودند که علیرضا عبدالغنی انصراف و چهار نفر کاندایداماندند. از این چهار نفر باغبانی و احسانی جلسه را بعد از سخنرانی آغازین خبازی مدیر کل ورزش و جوانان استان ترک کردند و اسکندری بعد از سخنرانی خود به عنوان کاندیدا جلسه را ترک کرد.

همچنین کاندیدا های ریاست هیئت فوتبال استان از عدم حضور عامری گلستان در این مجمع ناراحت بودند.