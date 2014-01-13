دعوت وزنه بردار جانباز و معلول کرمانشاهی به اردوی تیم ملی

سلیمان الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 19 بازیکن به اولین مرحله از تمرینات آماده سازی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین کشورمان دعوت شده اند که در میان آن ها نام صمد عباسی وزنه بردار کرمانشاهی نیز به چشم می خورد.

وی افزود: عباسی جزو ملی پوشان قدیمی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین به شمار می رود و به احتمال زیاد عازم رقابت های جهانی این رشته خواهد شد.

الهیاری ادامه داد: عباسی در دسته 54 کیلوگرم وزنه می زند و باید به همراه سایر ملی پوشان دعوت شده از بیست و هفتم دی ماه جاری لغایت دوم بهمن در اردوی آمادگی حضور یابد.

رئیس هیات ورزش های جانبازان و معلولین کرمانشاه گفت: در نامه فدراسیون به این هیات، ملاک دعوت وزنه‌برداران به اردوی تیم ملی، میانگین نتایج کسب شده توسط آنها در مسابقات آزاد آسیایی مالزی، مسابقات پاراآسیایی جوانان مالزی و رقابت‌های قهرمانی کشور عنوان شده است.

الهیاری همچنین از غلامرضا آسترکی، احمد دلجوان و محمود حسنی، به عنوان مربیان تمرین دهنده ملی پوشان حاضر در اردو یاد کرد.

وی در پایان گفت: رقابت‌های جهانی وزنه‌برداری از 13 تا 22 فروردین ماه سال آینده در کشور امارات برگزار می‌شود.