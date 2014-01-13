به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم جلالی در نشست خبری اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری اظهارداشت: موضوعی که امروز در جهان و کشور ما به عنوان یک چالش مطرح است، موضوع تغییر اقلیم و افزایش گازهای گلخانه ای است که گرم شدن زمین و سایر پدیده ها را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه در خصوص پوشش گیاهی توجه لازم را نداشتیم، گفت: در قرن بیستم لطمات بسیار شدیدی به محیط زیست وارد آمد، به گونه ای که سالانه 3.7 میلیون هکتار از جنگل های جهان کاسته شده است در حالی که مصرف چهار برابر، مصرف انرژی 15 برابر و تولید گازکربنیک 17 برابر شده است.

عضو شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به اینکه سرانه گازکربنیک در کشور به حدود 8 تن در سال رسیده است، افزود: فضای سبز یکی از نیازهای اصلی امنیت اکولوژیک است. هر هکتار جنگل پنج تن اکسیژن و 8 تن گاز کربنیک را جذب می کند بنابراین باید از منابع طبیعی حمایت کنیم.

در ادامه حجت نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شورای عالی اظهار داشت: شورای عالی باید برنامه کیفیت زندگی را در یک محله جغرافیایی تهیه کند و زندگی مردم را سامان دهد. تصمیمات شورای عالی در کشور تاثیرگذار است و تداوم تصمیمات نادرست به نفع کشور نیست.

عضو شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به اینکه به دلیل بازنگری در مصوبات دولت قبلی وظایف شورا مضاعف شده است، افزود: در حوزه سازمان میراث فرهنگی باید با جدیت مراقب مجموعه بافت های تاریخی در شهرها هستیم و دولت در بهره برداری از مجموعه مشاغل و فواید گردشگری توجه ویژه دارد.

همچنین متصدی عضو دیگر شورای عالی شهرسازی و معماری است و با بیان اینکه توسعه پایدار باید در کشور اتفاق بیافتد، گفت: فعالیت های سازمان محیط زیست برای جلوگیری از تخریب زیست محیطی و پذیرش محیط و حفاظت کیفی و کمی از منابع طبیعی است.

وی با بیان اینکه تلاش داریم با همگام سازی شرایط به سمت آینده ای بهتر و بهبود کیفیت شاخص زندگی برسیم، افزود: این دوره شورا با یکسری موارد روبرو است که بحث های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب در برخی از تصمیمات گذشته رعایت نشده است به همین جهت در چند جلسه گذشته شورا برای حفظ مناطق حفاظت شده تصمیماتی گرفته شد.

در ادامه قاعدی عضو دیگر شورای عالی شهرسازی و معماری افزود: نماینده نیروهای مسلح وظیفه دارد تا نیازمندی های نیروهای مسلح را بر اساس ضوابط شهرسازی در مصوبات و طرح ها پیگیری کند.

وی با بیان اینکه مراکز نظامی سرسبزترین فضاها را در شهرها نگه داری کردند، گفت: مراکز نظامی به عنوان ذخیره زیست محیطی یک فرصت مناسبی را با انتقال پادگان ها برای شهرها بوجود می آورند.

همچنین احمد مجیدی عضو دیگر شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به اینکه این شورا همه موضوعات مرتبط با کالبد را تصویب می کند، گفت: مهمترین طرح ما تهیه کالبد ملی کشور بود و همچنین در موررد انتقال پایتخت ایران هم تصمیماتی اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه طرح منطقه ای را تعیین کردیم، اظهار داشت: این طرح ها برای کلیه شهرستان های استان تهران به جز فیروزکوه اجرا شده و طرح یکپارچه برای آنها تهیه شده است.

نماینده وزارت راه در شورای عالی شهرسازی و معماری تصریح کرد: اگر اقدامی خارج از مصوبه شورا انجام بگیرد تخلف است و ما مجوز عکس العمل را باید داشته باشیم.

در ادامه محمدرضا شاملو نماینده بنیاد مسکن با بیان اینکه توجه به محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی و تامین آسایش در طرح های عمرانی از وظایف شورا است، گفت: در حوزه بنیاد مسکن توجه به یکپارچه سازی مناطق روستایی، کالبد فضای روستایی، پرداختن به بهسازی و احیای بافت های تاریخی روستا و توجه به ارتقاء کیفیت زندگی روستائیان مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: منظومه های روستایی با دستور وزیر در دستور کار است که ادامه این روند منجر به ارتقاء کیفیت زندگی مردم می شود.

در ادامه کاراندیش عضو دیگر شورا با اشاره به اینکه نواقصی در تصمیمات گذشته بود که در چند جلسه باید مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: زندگی در محیطی سازنده است که همه فضاهای آن هماهنگ و متناسب با نیاز جامعه باشد که با توجه به اهمیت هر کدام از بخش ها باید موضوع فرهنگ هم مورد توجه قرار گیرد.

نماینده وزارت ارشاد در شورای عالی تصریح کرد: فرهنگ زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه است، اما متاسفانه در تصمیم گیری ها کمتر به این بخش پرداخته می شود.

وی با بیان اینکه سرانه فضای فرهنگی در کشور بسیار پایین است، گفت: تنها ساختمان تئاتر در شهر تهران برای 47 سال پیش است و سینماها در حال فرسودگی است، زیرا درآمد اقتصادی ندارند، بنابراین بی توجهی به فضای فرهنگی در تصمیم گیری ها طبیعی است. برنامه وزارت ارشاد توسعه فضاهای فرهنگی و توجه به اقتصاد فرهنگ است.