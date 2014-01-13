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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

طاهرخانی:

حل پدیده تکدی گری یکی از راه های کاهش آسیب های اجتماعی است

حل پدیده تکدی گری یکی از راه های کاهش آسیب های اجتماعی است

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: تکدی گری از پدیده های نامطلوب در کشور و استان است که در صورت حذف آن از جامعه بسیاری از آسیب های اجتماعی کاهش می یابد و در این زمینه باید برنامه ریزی و آسیب شناسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مقابله با تکدی گری ظهر دوشنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استان قزوین در استانداری برگزار شد.

ابوالفضل طاهرخانی در این مراسم اظهار داشت: بدون شک در کنار برخی معضلات اجتماعی، تکدی گری یکی از پدیده های زشت و نامطلوب است که با همکاری مجموعه ای از نهادها باید نسبت به رفع آن اقدام شود.

معاون سياسي امنيتي استانداری قزوین تصریح کرد: تكدي گري پیش زمینه بسياري از بزهكاري هاي اجتماعي است و اگر بخواهیم ریشه برخی مشکلات خشکانده شود لازم است ابتدا تکدی گری را حل کنیم.

طاهرخانی بیان کرد: تكدي گري به عنوان يک معضل اجتماعي از مدتها قبل به عنوان یکی از کارهای جدی و محوری مورد توجه مديران استان قرار گرفته است تا به نتایج پیش بینی شده دست یابیم.

این مسئول گفت: پدیده تکدی گری از مسائلی است که نیازمند مشارکت و همراهی ارگانهای مختلف است لذا این مسئله در جلسه شوراي تامين استان هم مطرح شده و دغدغه این اعضاء هم هست که امیدواریم با بهره گیری از دیدگاه همه صاحب نظران و مدیران بتوان به جمع بندی واحدی رسید.

طاهرخاني یادآورشد: با توجه به وضعیت جغرافیایی شهر قزوین و تردد مسافران و گردشگران مناطق مختلف در این شهر وجود متکدیان متعدد در معابر عمومی و پر تردد به هیچ وجه زیبنده این شهر تاریخی نیست و باید هر چه سریعتر نسبت به زدودن این چهره نازیبا از شهر اقدام مناسب صورت گیرد.

وی افزود: در كنار همه اقداماتي كه لازم است در مبارزه با اين پدیده صورت گیرد به فرهنگ سازي در بخشهای مختلف هم نیازمندیم که در این راستا برنامه ریزی اصولی و منطقی ضروری است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری یادآورشد: به منظور موفق شدن در فرهنگ سازي به همکاری همه رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما ‌مطبوعات و حبرگزاری ها نیازمندیم تا با اطلاع رسانی مناسب از ظرفیت مردمی هم بخوبی استفاده کنیم.

وي توجه به قانون را در مقابله با پدیده تکدی گری مهم دانست و تصریح کرد: در برنامه ریزی ها و مقابله با این پدیده باید توجه به رعایت کامل قانون با جدیت پیگیری شود تا از بروز برخی مشکلات دیگر ممانعت شود.

طاهرخانی اظهارداشت: از آنجا که بیشتر متكديان استان قزوين از اتباع خارجي و افراد استان هاي ديگرهستند لازم است اداره كل اتباع خارجه و همچنين فرمانداران در این زمینه نیز دقت کنند.

کد مطلب 2213719

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