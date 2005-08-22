مدير نشر معين: دولت آينده با شبكه هاي انتشار غيرقانوني كتاب برخورد جدي كند / بايد در نظارت بر نشر تحولي جديد ايجاد شود

به گزاري خبرنگار كتاب مهر، به گفته رامسري : هم اكنون شيوه نظارت بر انتشار كتاب بيش از اينكه مبتني بر قانون و ضابطه باشد بيشتر سليقه اي است. به عنوان نمونه چندي قبل كتاب « مدير مدرسه» ، نوشته " جلال آل احمد " را براي انتشار به وزارت ارشاد داديم كه با يك مورد مميزي مواجه شد اين درحالي است كه اين كتاب بارها به صورت كامل منتشر شده و با مشكلي هم روبرو نشده است.

وي خاطر نشان كرد: مشكلاتي از قبيل اينكه يك كتاب توسط يك ناشر اجازه انتشار پيدا مي كند ولي توسط ناشران ديگر ممنوع مي شود ناشي از همين بي ضابطه بودن عرصه نشر است.

مدير نشرمعين در ادامه گفت : مشكل مميزي نه مشكل امروز است و نه مشكل ديروز، اين مشكل از زمان هاي خيلي دور وجود داشته و مميزي هميشه سليقه اي بوده است. هربار كه مديري در وزارت ارشاد عوض شده است سختگيري و يا سهل گيري درباره نشر كتاب هم به تبع ورود آن مدير تغيير كرده است.

وي تصريح كرد : رفتارهايي كه در عرصه نظارتي ديده مي شود تاسف انگيز است و در شان نظام ما نيست؛ ايران كشوري است كه در عرصه نشر كتاب در منطقه خاورميانه حرف اول را مي زند و اين رفتارها زيبنده نشر ايران نيست.

اين ناشر در ادامه گفت: شان فرهنگي مردم ايران خيلي بالاتر از برخودرهايي است كه با آنها مي شود، شان اين مردم بالاتر از اين است كه يك نفر در اتاقي بنشيند و تصميم بگيرد كه مردم چه بخوانند و چه نخوانند، اين تصميم بيشتر بر اساس تصميم شخصي و فردي است تا براساس يك ظابطه و قانون مشخص.

رامسري درباره ديگر مشكلات عرصه نشر كه انتظار دارد در دولت آينده رفع شود گفت : يكي از دغدغه هاي ناشران ساماندهي به امر خريد كتاب توسط نهاد كتابخانه هاي عمومي است. اين مشكل با توجه به بحث هاي فراواني كه شده بود و تاكيدات كه وزير سابق ارشاد هم داشت متاسفانه تا پايان دوران وزارت ايشان حل نشده باقي ماند و انتظار داريم كه در دولت آينده براي اين مساله تصميمي جدي گرفته شود.

عضو اتحاديه ناشران در ادامه افزود : يكي ديگر از مسائلي كه دولت آينده بايد با آن برخورد جدي كند ، شبكه هاي قاچاق و انتشار و توزيع غير قانوني و زير زميني كتاب است .

وي تاكيد كرد : يكي از بهترين نتايجي كه از سامان دهي امر نظارت بر انتشار كتاب حاصل مي شود ريشه كني شبكه هاي زير زميني افست كتابها است؛ افراد سودجو با انتشار برخي از كتابهايي كه در سالهاي قبل منتشر شده است سودهاي كلاني به جيب مي زنند، اين درحالي است كه حقي از نويسنده كتاب ضايع شده است .

رامسري عقيده دارد كه شبكه هاي قاچاق كتاب بسياري از كتابهاي ممنوعه را در شمارگان هاي بسيار زياد توزيع مي كنند درحالي كه نويسنده كتاب از مطالبه هرگونه حقي عاجز است.