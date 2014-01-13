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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

علیزاده مطرح کرد:

اجرای 6 پروژه و برپایی 28 نمایشگاه وقف در مازندران

اجرای 6 پروژه و برپایی 28 نمایشگاه وقف در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، افتتاح شش پروژه عمرانی و برپایی 28 نمایشگاه را از جمله اقدامات هفته وقف در استان بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده ظهر دوشنبه در نشست مسئولان اوقاف در تشریح اقدامات هفته وقف بیان داشت: این نمایشگاه در سطح امامزادگان و مصلی ها و اماکن مذهبی شهرستانهای مختلف استان برگزار شده است.

وی تولید 500 دقیقه برنامه تلویزیونی، برگزاری 26 نشست صنفی، برپایی 18 نشست خبری با خبرنگاران را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: در این هفته بیش از 1400 بنر، 28 عنوان برشور و محصولات تبلیغی چاپ شده است.

وی عنوان کرد: در هفته وقف، زیارت از راه دور حضرت رسول اکرم (ص) در 83 بقعه و مراسمهای عزاداری روزهای پایانی ماه صفر در 155 بقعه استان برگزار شد.

علیزاده، برپایی سه همایش متولیان موقوفات با هدف ساماندهی متولیان را از دیگر برنامه ها بیان کرد و گفت: ترویج فرهنگ وقف محور تمام برنامه ها بوده است که با همکاری واحدهای تابعه انجام شد.
 

کد مطلب 2213726

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