اجرای 6 پروژه و برپایی 28 نمایشگاه وقف در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده ظهر دوشنبه در نشست مسئولان اوقاف در تشریح اقدامات هفته وقف بیان داشت: این نمایشگاه در سطح امامزادگان و مصلی ها و اماکن مذهبی شهرستانهای مختلف استان برگزار شده است.

وی تولید 500 دقیقه برنامه تلویزیونی، برگزاری 26 نشست صنفی، برپایی 18 نشست خبری با خبرنگاران را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: در این هفته بیش از 1400 بنر، 28 عنوان برشور و محصولات تبلیغی چاپ شده است.

وی عنوان کرد: در هفته وقف، زیارت از راه دور حضرت رسول اکرم (ص) در 83 بقعه و مراسمهای عزاداری روزهای پایانی ماه صفر در 155 بقعه استان برگزار شد.

علیزاده، برپایی سه همایش متولیان موقوفات با هدف ساماندهی متولیان را از دیگر برنامه ها بیان کرد و گفت: ترویج فرهنگ وقف محور تمام برنامه ها بوده است که با همکاری واحدهای تابعه انجام شد.

