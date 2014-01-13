موزه آموزش و پرورش اردبیل راه اندازی شود

محمود محمد هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود اسناد شاخص از تاریخ آموزش و پرورش اردبیل تصریح کرد: راه اندازی موزه آموزش و پرورش به منظور معرفی حوزه فرهنگی و پرورشی استان ضرورت ویژه است.

وی تاکید کرد: قدمت آموزش و علم آموزی در اردبیل به چند قرن می رسد و با توجه به اسناد ممتاز طرح راه اندازی موزه به آموزش و پرورش پیشنهاد شده اما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

مدیره موسسه مطالعات تاریخ اردبیل با بیان اینکه با اجرای این طرح در دوره مدیران قبلی آموزش و پرورش و در مدرسه "کمال" واقع در کوچه عارف اردبیل موافقت شده بود، از مسئولان این سازمان خواستار عملیاتی شدن آن شد.

وی تاکید کرد: این موزه می تواند تاریخ غنی آموزش در این استان را معرفی کرده و به عنوان یکی از اقدامات شاخص فرهنگی در تاریخ استان ثبت شود.

هدایتی با اشاره به گردآوری اولین کتاب "تاریخ آموزش و پرورش استان اردبیل" اضافه کرد: در این کتاب پیشگامان آموزش و پرورش استان، مکاتب و مدارس معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه این کتاب هم اکنون در مرحله تصحیح و چاپ است، یادآور شد: این مجموعه شامل تاریخ آموزش و پرورش اردبیل از زمان میرزا عزیز مکتب دار تا دوره پهلوی دوم بوده و به همین منظور تاکنون 400 قطعه عکس منتشر نشده از مدارس مختلف اردبیل از دوره پهلوی اول و دوم جمع آوری شده است.

مدیره موسسه مطالعات تاریخ اردبیل همچنین از انتشار جلد دوم این مجموعه نیز در آینده ای نزدیک خبر داد و تاکید کرد که در جلد دوم این کتاب نیز ادامه فرآیند شکل گیری آموزش و پرورش ارائه خواهد شد.