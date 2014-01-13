کارگروه مدیریت پسماند قرچک تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قرچک پیش از ظهر دوشنبه با حضور رضا ریاحی فرماندار، سیدصالح ضیایی مسئول امور عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی، رؤسای شوراهای اسلامی شهر و شهرستان، دهیاران و سایر رؤسای ادارات قرچک به منظور ارائه گزارش از آخرین نحوه جمع آوری، حمل و بازیافت زباله توسط شهرداری و بررسی و تصمیم گیری درخصوص رفع آلودگی های ناشی از تولید زباله برگزار شد.

فرماندار قرچک در این نشست با بیان اینکه امروزه در دنیا به بحث پسماند و درآمد حاصله از آن نگاه جدی می شود، اظهار داشت: شیوه دفن زباله امروز به یکی از خطرناک ترین شیوه ها تبدیل شده چرا که شیرابه حاصل از آن محیط زیست و خاک را از بین می برد و چرخه بازگشت خاک به حالت اولیه نیز به صد سال زمان نیاز دارد.

رضا ریاحی افزود: با توجه به سر ریز جمعیت به شهرستان قرچک نیاز است که در این باره فکری اساسی و تصمیمی صحیح اتخاذ کرد و سازمان پسماند را تأسیس تا بحث جمع آوری پسماند و بازیافت آن به درستی مدیریت شود.

بخش خصوصی ورود پیدا کند

وی با تأکید بر اینکه مدیریت پسماند شاید ابتدا کار مشکلی باشد اما خروجی مناسبی از آن دریافت می شود، یادآور شد: دراین باره باید بخش خصوصی وارد کار شود، ستاد سرمایه گذاری در سطح شهرستان نیز راه اندازی شده و در خصوص چالش های موجود و موانع به طور کامل بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

این مسئول با اشاره به اینکه پسماند موضوعی است که با مسئله زیست محیطی و سلامت مردم سروکار دارد، به همین دلیل است که نباید به راحتی از کنار آن گذاشت، ادامه داد: تمام دستگاه های عضو این کارگروه باید کمک کنند تا در این راستا ساماندهی دقیق صورت گیرد.

برخورد با متخلفان در صورت مشاهده تخلیه نخاله های ساختمانی

وی از شهرداری خواست تا گشتهای خود را فعال و تابلوهای مخصوص دفن زباله را چند نقطه مختلف از شهرستان نصب کند و همچنین با هر فرد و ارگانی چه دولتی و خصوصی در صورت مشاهده تخلف به خصوص تخلیه نخاله های ساختمانی با همکاری نیروی انتظامی و دادستانی با متخلفان برخورد جدی داشته باشد.

ریاحی با تأکید بر اینکه نباید نخاله ساختمانی و زباله ها در حاشیه جاده های روستاها تخلیه شود، بیان کرد: در خصوص ساماندهی پسماند و دفع صحیح آن، اولویت اول ما با روستاهاست.

همچنین در ادامه این نشست رئیس شورای اسلامی شهر قرچک، نماینده شهرداری، رئیس اداره راه و شهرسازی و سایر اعضا به بیان دیدگاه ها پرداخته و گزارشی از فعالیتهای خود ارائه کردند.

گفتنی است در این نشست هریک از ادارات موظف شدند در قالب کارگروه به وظایف محوله عمل کنند و گزارش اقدامات صورت گرفته را به فرمانداری اعلام کنند.