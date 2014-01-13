ظرفیت کارخانه ایران خودرو در مازندران توسعه یابد

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش این کارخانه در توسعه اشتغال شهرستان، توسعه ظرفیت کارخانه بابل را ضروری دانست و گفت: باید ظرفیت کارخانه در تولید بدنه و خط رنگ توسعه یابد.

وی با اشاره به قول مساعد مدیرعامل ایران خودرو در زمینه توسعه کارخانه بابل یادآورشد: برای بهبود وضعیت تولید کارخانه در مازندران رایزنی شده است.

وی همچنین، با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان، تقویت زیرساختها و بهره گیری از آن را در منطقه ضروری برشمرد و گفت: توسعه این خدمات می توانند به رونق بخشی اقتصادی منطقه کمک شایانی داشته باشد.

نیازآذری، نوار ساحلی بابلرو، پل محمد حسن خان، پارک جنگلی شهرستان را از جمله جاذبه های گردشگری منطقه بیان کرد و خواستار تقویت زیرساختهای مورد نیاز شد.

نماینده مردم بابل در مجلس همچنین ببا بیان کمبود سوخت، ایجاد یک ایستگاه سی ان جی را در ایستگاه آمل لازم دانست و گفت: در این زمنیه نیز با معاون وزیر نفت رایزنی لازم صورت گرفته است.