پروژه تصفیه خانه شهرستان قدس در دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کارگری ظهر امروز در بازدید از تصفیه خانه شهرستان قدس با حضور مسئولان استانی و شهرستانی اظهار داشت: مطالعات ساخت این تصفیه خانه از سال 84 آغاز و در سال 85 کلنگ پروژه به زمین زده و در سال 86 پروژه عملیاتی شد، این پروژه ملی است و اعتبار مورد نیاز آن از محل اعتبارات دولتی و ملی و شهرستانی تامین شده است.



وی افزود: ساخت این تصفیه خانه یکی از مدلهای پیشرفته است که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد و برای اولین بار در ایران از آن الگوگیری شده، ظرفیت این تصفیه خانه 28 هزار متر مکعب در شبانه روز است و جمعیتی بالغ بر 150 هزار نفر را مورد پوشش قرار می دهد، همچنین این تصفیه خانه قابلیت ارتقا تا 200 هزار نفر در همین مدل را دارد.



5 مرحله آشغالگیری و 25 درصد ذخیره انرزی در پروژه



این مسئول با اشاره به اینکه این تصفیه خانه کاملا ایرانیزه شده است، عنوان کرد: با وجود تفاوت فاضلاب ایران و کاربری متفاوتی که با تمام دنیا دارد، نیاز است که پنج مرحله آشغال گیری انجام شود، ابتدا به صورت دستی، سپس مکانیزه و در آخر به صورت میکرو اسکرین این اقدام انجام خواهد شد همچنین با توجه به نگاه ویژه به مبحث انرژی در ایران حدود 25 درصد انرژی در این تصفیه خانه نیز ذخیره سازی می شود.



کارگری اضافه کرد: 70 درصد آبی که مردم در منازل مسکونی خود استفاده می کنند، به فاضلاب تبدیل می شود، از فاضلابهای ورودی به تصفیه خانه، تنها پنج درصد مواد زائد هستند و مابقی در پساب خروجی مورد استفاده قرار می گیرد، ظرفیت فاز اول تصفیه خانه 330 لیتر در ثانیه است که در حال حاضر با توجه به انشعابات نصب شده این میزان 120 لیتر است و برای کشت بهاره بخش کشاورزی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی با توجه به اختلاف ارتفاع 15 متری زمینهای کشاورزی شهرستان با تصفیه خانه می تواند با استفاده از یک پمپ لیفت پساب خروجی تفصیه خانه را به زمینهای مورد نظرش انتقال دهد و با ورود این آب به چرخه کشاورزی، این بخش در شهرستان توسعه بیشتری خواهد یافت.



در ادامه این بازدید فرماندار قدس اظهار داشت: مسئولان استانی و شهرستانی امروز به منظور ارزیابی از آخرین وضعیت پروژه تصفیه خانه از این محل بازدید کردند تا در روند کار قرار گیرند و مقرر شد که فاز اول این تصفیه خانه در دهه مبارک فجر پیش رو به بهره برداری برسد.



نورمحمد فردی افزود: برای استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه تصمیم گرفته شده که 80 درصد در بخش کشاورزی و 20 درصد باقیمانده در بخش فضای سبز شهر مورد استفاده قرار گیرد.



افتتاح تصفیه خانه سطح بهداشت عمومی شهرستان را ارتقا می دهد

وی ادامه داد: عملیات عمرانی محل تصفیه خانه پایان گرفته است اما شبکه فاضلابی که منازل مسکونی را به تصفیه خانه متصل می کند کامل نشده که باید تعداد پیمانکارانی که این عملیات را انجام می دهند، افزایش یابد تا در اسرع وقت امور باقیمانده به اتمام برسد و همه منازل به تصفیه خانه متصل شوند که این اقدام موجب ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرستان نیز می شود.



این مسئول اضافه کرد: البته تحقق این مهم نیازمند اعتبارات ویژه است، با توجه به بحران اقتصادی و کمبود اعتبارات دولتی که کشور با آن مواجه است این امر با کندی صورت می گیرد ولی مسئولان به خصوص نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی با جدیت این مسئله را پیگیری می کنند.