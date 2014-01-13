کاهش سطح نشاط در مدارس استان سمنان/ ضرورت کیفیت بخشی به سیستم آموزشی و ایجاد اتاق فکر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جهان صبح دوشنبه در جمع معاونان پرورشی، فرهنگی و تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای استان سمنان ضمن ابراز تاسف از کاهش سطح نشاط در مدارس استان افزود: اقدامات پرورشی و فرهنگی و در صدر بودن نماز و قرآن در این گونه فعالیت ها نکته ای کلیدی است که باید به آن توجه ویژه صورت بپذیرد.

وی آموزش خانواده ها را راهکار اصلی در اثر بخشی فعالیت های تربیتی دانست و خاطر نشان کرد: اهميت مشاركت خانواده‌ها براي اجراي طرح‌هاي تربيتي در مدارس به قدری است که باید تقويم جلسات آموزش خانواده در ابتداي سال تحصيلي مشخص و ابلاغ شود.

کیفیت بخشی به سیستم آموزشی و ایجاد اتاق فکر یک ضرورت است

مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان با تاکید بر این که نماز از هر مكتب عرفاني انسان ساز دیگری، غني تر و بالاتر است تصریح کرد: نماز جماعت بايد با شور و نشاط در همه مدارس استان اقامه شود چرا که سبب پيش‌گيري از همه سوء رفتارها و ناهنجاري‌ها شده و فعاليت‌هاي پرورشي را بيشتر نمود مي‌دهد.

جهان با بیان این مطلب که طرح‌هاي قرآني بايد با قوت بيشتري در مدارس استان سمنان اجرائي شود عنوان کرد: احساس هویت و ایجاد انگیزه کاری برای مربیان پرورشی و مشاوران مدارس از جمله نکات مهم در ایجاد پذیرش این افراد در میان دانش آموزان خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان فرهنگی امروز جنگ جدیدی را به وسیله تهاجم فرهنگی و گسترش فعالیت فرقه های ضاله در میان نوجوانان آغاز کرده اند اذعان داشت: آموزش و پرورش مورد وثوق و اعتماد مردم است و مسئولان آن، وارث خون شهداي بزرگواري مانند شهيد اخلاقي هستند و بايد در محضر اين شهداي بزرگوار پاسخگو باشند.

مديركل آموزش و پرورش استان سمنان در خاتمه با اشاره به این مطلب که آموزش و پرورش جولانگاه افكار و احزاب سياسي نيست اذعان داشت: کیفیت بخشی به سیستم آموزشی و راه اندازی اتاق های فکر و استفاده از تجارب نخبگان در این زمینه و استفاده از افکار مختلف در مدارس نیاز به برنامه ریزی مدون و اجرای منظم دارد.