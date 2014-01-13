کارخانه فولاد اقتصاد بافت را دگرگون می کند/ جذب سرمایه خصوصی در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند از مناطق جنوبی استان کرمان به عنوان محرومترین شهرستانها استان یاد می شود اما حقیقت این است که بسیاری از شهرستانهای استان کرمان از سرمایه گذاری متوازن در بخشهای مختلف بی بهره هستند.

یکی از این شهرستانها در جنوب غرب استان کرمان شهرستان بافت است این منطقه علیرغم داشتن نیروی انسانی متخصص و فراوان اما به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخشهای مختلف شاهد مهاجرت روز افزون متخصصان به شهرها و استانهای دیگر بوده است.

بافت؛ شهرستانی در انتظار تکمیل طرحهای عمرانی و صنعتی

عملا تاکنون سرمایه گذاری با بازده مناسب اقتصادی در این شهرستان روی نداده است و یکی از شهرستانهای محروم استان محسوب می شود که در انتظار تکمیل برخی طرحهای عمرانی و صنعتی است.

طی سالهای اخیر اقداماتی همچون ساخت سد بافت و تصفیه خانه این شهر و همچنین ساخت کارخانه فولاد در این شهرستان انجام گرفته است که همگی به دلیل کمبود اعتبار نیمه تمام مانده اند.

تنها واحد صنعتی فعال این شهرستان کارخانه کرک بافی است که این کارخانه نیز در مقاطع مختلف دچار افت و خیزهای چشمگیر بوده است.

این درحالیست که شهرستان بافت به دلیل محدودیت در جاده های ارتباطی نیز از جمله شهرستانهای در بن بست استان کرمان است.

بافت علیرغم محرومیتهایش اما پتانسیلهایی دارد که تا کنون به خوبی از آنها استفاده نشده است در کنار نیروی انسانی مستعد بافت، کشاورزی این شهرستان به ویزه در زمینه تولید گردو در کشور رتبه نخست سطح زیر کشت و رتبه دوم تولید گردو را دارد.

همچنین بافت در تولید عسل نیز در کرمان دارای جایگاه ویژه است، تولید اوانع محصولات کشاورزی با توجه به این مسئله که بافت پر آبترین شهرستان استان کرمان است جایگاه ویژه به محصلات کشاورزی به ویژه محصولات باغی بافت داده است.

این شهرستان در زمینه دامپروری نیز از امکانات مناسبی برخودرار است با کیفیت ترین کرک کشور در بافت تولید می شود بطوریکه کرک این شهرستان به کشورهای اروپایی صادر می شود.

وجود مناطق زیبای طبیعی این شهرستان را در زمینه اکوتوریسم نیز از جایگاه خاصی برخوردار کرده است به ویژه وجود منطقه حفاظت شده خبر و روچون می تواند پتانسیل قابل توجهی در این شهرستان محسوب شود.

بافتیها در انتظار کلید طلایی دولت تدبیر و امید

وجود معادن گسترده سنگهای قیمتی و ساختمانی نیز در این شهرستان قابل توجه است.

با فعالیت دولت جدید در استان کرمان فعالان اقتصادی این شهرستان به همراه برخی از مسئولان شهرستان در جلسه ای با استاندار کرمان سعی کردند وی را با گوشه ای از پتانسیلهای بافت آشنا کنند تا که شاید کلید دولت یازدهم قفل های بر در بسته شده بافت را نیز باز کند.

علیرضا رزم‌حسینی در این دیدار با تاکید بر جذب سرمایه‌گذار در شهرستان‌های مختلف استان بر اساس مزیت‌های هر شهرستان، اظهار داشت: خود را موظف به تلاش برای رونق بخش خصوصی می‌دانیم و همه‌ ظرفیت استان را برای رونق این بخش به کار خواهیم گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مختلف شهرستان بافت، بر جذب سرمایه‌گذاران جدید در این شهرستان نیز تاکید کرد و گفت: باتوجه به ظرفیت‌های زیاد شهرستان بافت و سایر شهرستان‌های همجوارش باید علاوه بر سرمایه‌گذاران موجود، سرمایه‌گذاران جدید نیز به این شهرستان ورود کنند و پتانسیل‌های این منطقه را به کار گیرند.

مشکلات کارخانه فولاد بافت حل می شود

رزم‌حسینی به کارخانه‌ تولید فولاد بافت نیز اشاره و برای حل مشکلات این واحد تولیدی دستورات لازم را صادر کرد.

وی هم‌چنین با اشاره به وجود معادن سنگ در منطقه‌ی بافت، بر نوسازی خط تولید سنگ‌بری‌های منطقه تاکید کرد. وي اظهار داشت: تسهیلات لازم به فعالان تولید و فرآوری سنگ برای نوسازی خط تولید اعطا خواهد شد.

فرآوری گردو در منطقه‌ بافت نیز از دیگر مواردی بود که استاندار کرمان بر آن تاکید کرد و گفت: باید با ایجاد هولدینگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ضمن فرآوری و بسته‌بندی محصول گردو برای این محصول در بافت و رابر یک نام تجاری و برند ایجاد کرد.

طرح پتروشیمی بافت همچنان در حال مطالعه

نماینده‌ مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: پروژه‌ تولید پتروشیمی با اعتبار 2.8 میلیارد دلار در شهرستان بافت در حال مطالعه است.

علیرضا منظری توکلی افزود: با اجرای این پروژه، علاوه بر سرمایه‌گذاری بیش از 9 هزار میلیارد تومانی در شهرستان بافت، آب مورد نیاز این پروژه و سایر واحدهای صنعتی بافت از طریق دریای عمان با خط انتقال 300 کیلومتری تامین خواهد شد.

وی یکی از مشکلات کارخانه‌ فولاد بافت را نبود جاده‌ی دسترسی مناسب عنوان کرد و گفت: طرح ایجاد راه آهن کرمان – بافت – سیرجان و کرمان – بافت – حاجی‌آباد پس از یک سال و نیم تلاش و پی‌گیری، مصوب شده است.

منظری‌توکلی اظهار امیدواری کرد: با تلاش راه آهن استان کرمان، ظرف دو سال آینده این خط آهن که نیاز مبرم شهرستان بافت است؛ به بهره‌برداری برسد.

وی بر جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باتوجه به ظرفیت‌های بسیار زیاد شهرستان بافت تاکید کرد و اظهار داشت: به عنوان نماینده‌ مردم بافت، در هم‌راهی با سرمایه‌گذاران و حل مشکلات آن‌ها از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.

منظری‌توکلی افزود: مدیریت استان نیز بر همین موضوع تاکید و تلاش دارد و امیدواریم با هم‌کاری بخش خصوصی و مدیران استانی، مشکلات این بخش برطرف شود و شاهد رونق بیش از پیش شهرستان بافت باشیم.

پتانسیلهایی که چرخ بافت را نمی چرخاند

فرماندار بافت نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های مختلف این شهرستان با بیان این‌که تاکنون 9 هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و گردش‌گری صادر شده است؛ گفت: در شهرستان بافت 40 هزار هکتار اراضی تحت کشت باغی و زراعی وجود دارد که ظرفیت تولید اراضی باغی با 27 هزار هکتار سطح زیر کشت، 99 هزار تن است.

محمدعلی بهروز افزود: هم‌چنین بافت با تولید 25 نوع محصول زراعی، رتبه‌ سوم و در تولید جو رتبه‌ اول استان را داراست.

وی از رتبه‌ی اول بافت در تولید گردو نیز خبر داد و با اشاره به اصلاح تولید محصولات کشاورزی، گفت: در راستای اصلاح تولید محصولات کشاورزی، کشاورزان بافت به سمت تولید زعفران رفته‌اند و تاکنون 100 کیلوگرم زعفران از اراضی زیر کشت برداشت و صادر شده است.

بهروز افزود: هم‌چنین در راستای طرح توسعه‌ تولید گل محمدی، سطح زیر کشت این محصول هزار هکتار توسعه داده شده است؛ ضمن این‌که در راستای صرفه‌جویی آب در بخش کشاورزی نیز هزار و 300 هکتار از اراضی به آب‌یاری تحت فشار مجهز شده‌اند.

وی ادامه داد: در زمینه‌ تولید گوشت قرمز هم یک میلیون راس دام سبک در شهرستان بافت وجود دارد و این شهرستان نقش مهمی در تولید گوشت قرمز ایفا می‌کند.

تولید 180 تن ماهی و آبزیان سردآبی و گرم‌آبی، تولید سالیانه 120 تن عسل و تولید 50 درصد کُرک کشور نیز از دیگر مواردی بود که فرماندار بافت به آن‌ها اشاره کرد و در خصوص پارک ملی خبر نیز گفت: پارک ملی خبر با 149 هزار و 983 هکتار وسعت یکی از مناطق شگفت‌انگیز استان است که درختچه‌ها و پرنده‌های نایاب بسیاری در آن وجود دارد و یکی از مهم‌ترین مناطق برای توسعه‌ی گردش‌گری است.

فرماندار بافت، قالی‌بافی، گلیم‌بافی و صنایع دستی دیگر را از جمله حرفه‌های قابل توسعه‌ این منطقه یاد و خاطرنشان کرد: خوش‌بختانه در شهرستان بافت، زیرساخت‌های مناسب ایجاد شده و این شهرستان آماده‌ حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

لازم به ذکر است در این نشست که با حضور مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و تعدادی از مدیران بانک‌های استان از جمله بانک کشاورزی و ملی برگزار شد؛ فعالان بخش خصوصی به بیان مشکلات و نقطه‌نظرات خود پرداختند.