توسعه پارلمانی زمینه افزایش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را فراهم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام وحید احمدی رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و اسلوونی در دیدار با ایوان وگرین رئیس گروه دوستی پارلمانی اسلوونی و جمهوری اسلامی ایران که ظهر امروز صورت گرفت، با ابراز خرسندی از توسعه و گسترش مناسبات دو کشور در عرصههای مختلف به ویژه روابط پارلمانی اظهار داشت: توسعه مراودات پارلمانی میان مجالس ایران و اسلوونی میتواند زمینه افزایش سطح مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین فراهم کند.
وی وجود اراده سیاسی مقامات عالیرتبه دو کشور را تکیهگاه مناسبی برای رشد ارتباطات فیمابین دانست.
محمدعلی عبداللهزاده عضو گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و اسلوونی نیز در این دیدار با بیان اینکه ظرفیتهای مناسبی در عرصههای صنعتی و فناوری میان دو کشور وجود دارد، بیان داشت: توسعه ارتباطات اقتصادی میتواند بستر حضور بخشهای خصوصی ایران و اسلوونی در عرصههای صنعتی و فناوری فراهم کند.
در ادامه این دیدار ایوان وگرین رئیس گروه دوستی پارلمانی اسلوونی و جمهوری اسلامی ایران با اظهار خوشوقتی از سفر به کشورمان، ایران را کشوری با سابقه تمدنی و فرهنگ چند هزار ساله خواند و گفت: ظرفیتهای فراوان اقتصادی و فرهنگی در دو کشور را باید با کمک پارلمانها اجرایی کرد.
وی در پایان بر لزوم ارتباطات هرچه بیشتر مقامات عالیرتبه سیاسی و پارلمانی اسلوونی و ایران تأکید کرد.
