شیخ عزیزالله علیمرادیان و شیخ محمد ولی حیدری در نهاوند ارج نهاده مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر، خدایار ظفری ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: در سال‌ جاري و سال آینده همچون سال گذشته در همه زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، علمي، ورزشي و هنري از نخبگان و چهره‌هاي ماندگار تجليل خواهد شد.

ظفری افزود: گسترش و احياي سنت‌هاي ارزشمند ملي و اجتماعي، اخذ مدال‌هاي بين المللي، اجماع اصل نظر در استادي شخص مورد نظر و علميت در حوزه تخصصي، تاليفات آثار ارزشمند در حوزه تخصصي، معرفي ادبيات و هنر، تجسم عيني روحيه ايثارگري و خمدمت به اسلام ايران از جمله شاخص هاي تخصصي در انتخاب فرد نخبه و چهره ماندگار در شهرستان نهاوند است.

وی برگزاری این همایش ها را الگوهاي مثبت جامعه برای نشان دادن راه درست و اسلامی به جوانان عنوان کرد و افزود: در جامعه ما يک عالم عامل حتما مي تواند در ابعاد مختلف از رشد خوبي برخوردار باشد و مسير آنان نيز مسير موجه و قابل قبولي است لذا مي توان جوانان را به مسير طي شده توسط آنان هدايت کرد.

سرپرست معاون فرمانداری شهرستان نهاوند عنوان کرد: از سالها پيش جهت معرفي شخصيتهاي علمي به نسل جوان همايشهاي علمي و ملي در نهاوند برگزار شده که از جمله آنها مي توان به همايشهاي علمي تجليل از شيخ علي اکبر نهاوندي، شيخ محمد نهاوندي و شيخ ابوالعباس نهاوندي ، گروه انقلابي ابوذر، دکتر عزيز اله بيات استاد برجسته تاريخ ايران و دکتراسماعيل شهبازي پدر علم کشاورزي ايران و حجت الاسلام مغیثی امام جمعه شهر نهاوند اشاره نمود.

خدایار ظفری بیان داشت: در نظر است در ادامه سلسله همايشهاي تجليل از مفاخر و شخصيتهاي علمي نهاوند از آيت اله شيخ عزيزاله عليمراديان و آيت اله شيخ محمد ولي حيدري در اسفند ماه سال جاري و یا بهار سال اینده تجليل به عمل آيد.

ظفری ادامه داد: مرحوم حاج شیخ عزیزالله علیمرادیان در سال 1325 هجری قمری در نهاوند متولد شد و و پس از تکمیل دروس فارسى و مقدماتى در سال 1343 به قم رفت و از محضر اساتید بزرگى چون آیت الله شیخ حسین فاضل، آیت الله محمد على حائرى قمى، آیت الله حاج سید احمد خوانسارى، آیت الله محمد على اراکى، آیت الله گلپایگانى، آیت الله محمدتقى خوانسارى، آیت الله عبدالکریم حائرى و عده‏اى دیگر از علما کسب فیض نمود و به مقام اجتهاد نایل آمد.

وی گفت: مرحوم شیخ محمد ولی حیدری در سال ۱۲۷۸ هجری شمسی در خانواده مذهبی به دنیا آمد و پس از دوران نوجوانی برای ادامه تحصیل به قم رفت و در محضر بزرگانی همچون حضرت آیت الله عبدالکریم حائری یزدی موسس حوزه علمیه قم وحضرت آیت الله بروجردی و حضرت آیت الله خوانساری به کسب علم پرداخت سپس در سال 1340 هجری قمری به نجف اشرف عزیمت کرد.

سرپرست معاون فرمانداری شهرستان نهاوند اظهار داشت: خدمات برجسته مذهبی و اجتماعی این دو شخصیت والای مذهبی در شهرستان نهاوند و روستاهای اطراف آن بر مردم شهر نهاوند و تاریخ آن پوشیده نیست بنابرین وظیفه داریم تا گنجینه‌های گرانقدر کشور و عالمان برجسته را به مردم معرفی کنیم.