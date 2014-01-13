مردم هرمزگان وجود صنایع بزرگ را در زندگی خود لمس نمی کنند/مشکلات بخش کارگری رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور آرامی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با بیان اینکه دیگر نگاه ها به هرمزگان به عنوان استانی دورافتاده و کمتر توسعه یافته نیست، اظهار داشت: هرمزگان در حال حاضر به عنوان قطب صنعت و تجارت کشور محسوب می شود و مسئولان کلان کشوری به این نتیجه رسیده اند که هرمزگان، استانی تاثیرگذار در اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: شرایط استان هرمزگان به گونه ای است که هم می تواند خود رشد کند و هم عاملی برای رشد و توسعه کشور باشد و با این وجود هنوز از بسیاری ظرفیت های این استان از جمله ظرفیت های دریایی و بندری به طور کامل استفاده نشده است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس افزود: به علت این اهمیت استان هرمزگان و نقش این استان در رشد و تعالی کشور، به احتمال فراوان دومین سفر استانی رئیس جمهور در دولت تدبیر و امید به استان هرمزگان خواهد بود تا مسئولان عالی رتبه کشور از نزدیک با ظرفیت های این استان آشنا شوند.

آرامی بخش های صنعت، تجارت و گردشگری را محورهای توسعه هرمزگان عنوان کرد و بیان داشت: استان هرمزگان از صنایع بزرگ بسیاری برخوردار است اما باید در این زمینه یک آسیب شناسی صورت گیرد چون به نظر می رسد مردم هرمزگان وجود چنین صنایعی را در زندگی خود لمس نمی کنند و در این خصوص نارضایتی هایی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: وجود این صنایع بزرگ باید برای مردم هرمزگان مفید باشد و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید برای رفع خلع های موجود در زمینه امور کارگران در هرمزگان به عنوان یکی از قطب های کارگری کشور، چاره اندیشی کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان نیز باید راهکارها و برنامه های مناسب را برای اشتغال زایی ارائه دهد و به ایجاد اشتغال پایدار توجه داشته باشد.

به گزارش مهر، در این مراسم بهروز اکرمی به عنوان مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان معرفی شد.