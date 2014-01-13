عباسپور رئیس واحد علوم و تحقيقات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اين حكم آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين حكم جنابعالي به عنوان رئیس واحد علوم و تحقيقات منصوب مي شويد و كليه واحدها و پرديس هاي علوم و تحقيقات دانشگاه تحت نظارت و هماهنگي واحد علوم و تحقيقات تهران زير نظر جنابعالي در چارچوب مصوبات هيات امناء استاني خواهند بود.

انتظار دارد در راستاي پيشرفت همه جانبه اين واحدهاي دانشگاهي با تدوين برنامه هاي اجرايي و در راستاي مصوبات هيات امناي دانشگاه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي اهتمام لازم را معمول فرماييد.

پیش از این حميد ميرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامي ریاست این واحد دانشگاهی را نیز برعهده داشت.