  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۱۷

با حكم ميرزاده:

عباسپور رئیس واحد علوم و تحقيقات شد

عباسپور رئیس واحد علوم و تحقيقات شد

با حكمي از سوي دكتر حميد ميرزاده، علي عباسپور تهراني فرد به عنوان رئيس واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اين حكم آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين حكم جنابعالي به عنوان رئیس واحد علوم و تحقيقات منصوب مي شويد و كليه واحدها و پرديس هاي علوم و تحقيقات دانشگاه تحت نظارت و هماهنگي واحد علوم و تحقيقات تهران زير نظر جنابعالي در چارچوب مصوبات هيات امناء استاني خواهند بود.

انتظار دارد در راستاي پيشرفت همه جانبه اين واحدهاي دانشگاهي با تدوين برنامه هاي اجرايي و در راستاي مصوبات هيات امناي دانشگاه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي اهتمام لازم را معمول فرماييد.

پیش از این حميد ميرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامي ریاست این واحد دانشگاهی را نیز برعهده داشت.

کد مطلب 2213862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها