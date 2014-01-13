450 روستای جلگه ای مازندران در نوبت گازرسانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی عصر دوشنبه در حاشيه بازديد از مناطق كوهستاني شرق مازندران و بررسي چگونگي گازدار كردن اين مناطق اظهار داشت: مناطق كوهستاني بالا دست بعد از گاز رساني به شهرها و روستاهاي جلگه اي از اولويت برخوردار هستند.

وي افزود: مازندران داراي 3 هزار روستا و 52 شهر است كه گازرساني به مناطق مختلف شدت دنبال مي شود تا مردم از نعمت گاز و رفاه عمومي برخوردار شوند.



عرب مقصودي با بيان اينكه عمده شهرهای کوهستانی و دور از تأسسیات گازی در مازندران گازدار نشده‌اند كه به زودی با عقد قرارداد وارد فاز مطالعات و تخصیص اعتبار خواهند شد.



وي با اشاره به گازرساني به مناطق هزارجريب و بالادست شرق مازندران نيز خاطر نشان كرد: براي اين منظور نيز با كارشناسان فني برنامه ريزي لازم انجام شده است تا با ورود به منطقه، چگونگي گازرساني را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند.



مدیرعامل شرکت گاز مازندران همچنين گاز رساني به مناطق هزارجريب نكا را از جمله برنامه هاي در دستور كار عنوان كرد كه گاز رساني به دهستان پي رجه از بخش مركزي نكا حدود 30 ميليارد تومان اعتبار نيازمند است.



وي گفت: مناطق كوهستاني با توجه به پيچ و خم هاي مختلف و مسائل فني بايد با كارشناسي لازم براي گاز رساني وارد شويم تا با مشكلات در آينده روبرو نشويم.



عرب مقصودي اضافه كرد: بخش عمده اي از اعتبارات ما اكنون به مسائل پالايشگاهي و سازندگي در اين بخش اختصاص يافته و خطوط انتقال گاز چون سرمايه بر هستند در مرتبه بعدي تخصيص بودجه قرار دارند.



وي بيان داشت: به دلیل مشکلاتی که سال گذشته در تخصیص اعتبارات داشتیم بیشتر پروژه‌ها متوقف و یا با مشکلات اجرا مواجه بودند و حتی برخی از پیمانکاران ما به دلیل مشکلاتی از قبیل نوسانات قیمت ناشی از اعمال تحریم‌ها یا ورشکسته و یا در مرز ورشکستگی قرار گرفته بودند كه خوشبختانه با تعامل و همدلی اين مشكلات رفع شده است.