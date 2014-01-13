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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۲۱

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال/

تساوی زمزم اصفهان با میثاق تهران/ یک امتیاز در جیب زمزمی‌ها

تساوی زمزم اصفهان با میثاق تهران/ یک امتیاز در جیب زمزمی‌ها

اصفهان – خبرگزاری مهر: تیم فوتسال زمزم اصفهان در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مقابل میثاق تهران به تساوی دو بر دو رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های زمزم اصفهان و میثاق تهران در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز و با حضور نزدیک به 100 نفر از تماشاگران زمزم، در ورزشگاه پیروزی اصفهان آغاز شد.

این دیدار در شرایطی آغاز می‌شد که زمزم با توجه به باخت‌های اخیر خود، به امتیاز آن احتیاج بسیاری داشت و از سوی دیگر شاگردان محمود خوراکچی در تیم میثاق، در صدد رسیدن به 3 امتیاز این مسابقه بودند.

بازی در نیمه نخست با نتیجه صفر صفر به پایان رسید و اگرچه در نیمه نخست بازی، میثاق موقعیت‌هایی برای گلزنی داشت اما زمزم با هنرنمایی حسین حیدری دروازه‌بان جوان خود، مانع از گلزنی تیم حریف شد.

در نیمه دوم دو تیم حملات بهتری کردند و توانستند گل به ثمر برسانند و از دقیقه 28 گل میثاق، یخ بازی شکست و بازیکنان میثاق دو بار از زمزم جلو افتادند اما در نهایت این بازی با نتیجه تساوی دو بر دو به پایان رسید.

برای زمزم در این مسابقه مجید حسینی، مصطفی حیدری و برای میثاق تهران مجید حاجی‌بنده و عارف بلوکی گلزنی کردند.

در دقیقه 40 و 24 ثانیه مانده به آغاز بازی، حسین سلطانی، بازیکن میثاق از روی نقطه پنالتی دوم، یک پنالتی از دست داد.

قضاوت این دیدار بر عهده علیرضا سهرابی و سید حسن موسوی بود؛ این داوران به محسن زارعی و حسین بخشائی از زمزم و مجید حاجی‌بنده از میثاق تهران کارت زرد نشان دادند.

 

 

 

 

کد مطلب 2213895

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