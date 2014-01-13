هیئت منصفه مطبوعات بوشهر از ۱۴ تشکل صنفی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر مرادی بعدازظهر دوشنبه در آئین تحلیف اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات استان بوشهر اظهار داشت: اعضای هیئت منصفه مطبوعات بوشهر از امروز فعالیت خود را برای مدت دو سال در این هیئت آغاز کردند و مراسم تحلیف را اجرا کردند.

وی با اشاره به انتخاب هیئت منصفه مطبوعات بوشهر از ۱۴ تشکل صنفی، بیان داشت: تشکل‌های صنفی حاضر در این هیئت شامل روزنامه‌نگاران، وکلا، مهندسان، پزشکان، فرهنگیان، دانشگاهیان، کشاورزان، کارگران، نویسندگان، روحانیان، بسیجیان، اصناف، هنرمندان و کارمندان است.

دبیر هیئت منصفه مطبوعات استان بوشهر اضافه کرد: در هیئت منصفه مطبوعات، نشست رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی با حضور اعضا برگزار می‌شود و رسالت قانونی خود را با همکاران قضایی انجام می‌دهند.

وی در ارتباط با نحوه انتخاب افراد در هیئت منصفه مطبوعات استان بوشهر، اظهار داشت: این هیئت از ۱۴ تشکل صنفی تشکیل شده است که از هر تشکل چند نفر معرفی شدند و یکی از آنها انتخاب شد.

مرادی با اشاره به مسئولیت سنگین اعضای هیئت منصفه مطبوعات، تصریح کرد: اعضای هیئت منصفه مطبوعات باید تصمیمات و نظرات خود را به دور از دیدگاه‌های سیاسی و اغراض شخصی و گروهی و بر اساس آگاهی کامل اعمال کنند.

لازم به ذکر است که در این آئین، مراسم تحلیف 14 عضو جدید هیئت منصفه مطبوعات بوشهر برگزار شد.

اعضای هیئت منصفه مطبوعات بوشهر شامل بهرام فرهمند صابر نماینده وکلا، احمد زارعی نماینده مهندسان، مصطفی گراشی نماینده اصناف، محمد حسن بکمی نماینده کشاورزان، امید شهید زاده نماینده کارگران، عبدالله یونسی نماینده نویسندگان، محمد حسین زارع نماینده روزنامه نگاران، حجت الاسلام رضا خدری نماینده روحانیون، علی قربانی نماینده هنرمندان، منوچهر قیصی زاده نماینده پزشکان، سید محمد هاشمی فرد نماینده بسیجیان، غلامرضا ریشهری نماینده دبیران و آموزگاران، علی پورداود نماینده کارمندان و سوران رحبی نماینده استادان و دانشگاهیان هستند.