بیان مشکلات در شورای شهر اهواز بدون حضور مسئولان خوشایند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مریم ابریشمکار عصر امروز دوشنبه در نطق پیش از دستور بیست و چهارمین جلسه علنی شورای شهر اهواز اظهار کرد: مشکلات و مسائل هر منطقه باید با حضور شهردار همان منطقه و معاونانش در صحن علنی مطرح و راهکارهای مدنظر مردم بررسی شود تا با همفکری و مشاوره مسئولان و نمایندگان مردم به آینده ای روشن تر و راحت تر از نظر زندگی شهروندی دست یابیم.



وی افزود: در کلانشهرها برای توجه به نیازهای شهروندان و کمک به درآمدزایی شهرداری ها، اجرای پروژه های عظیم بهترین راهکار می باشد.



سخنگوی شورای شهراهواز تصریح کرد: احداث دریاچه مصنوعی چیتگر تهران یکی از پروژه های اجرا شده در این کلانشهر است که احداث نمونه مشابه آن در اهواز با توجه به ظرفیت ها و مواهب طبیعی رودخانه کارون در بسیاری جهات سودمند است.



ابریشم کار با اشاره به سفر رئیس جمهور به خوزستان، خواستار فراهم شدن شرایطی برای دیدار اعضای شورا با روحانی شد و اضافه کرد: مسائلی نظیر اختصاص دادن اعتبارات برای تکمیل طرح فاضلاب یکی از مسائلی است که می توان از رئیس جمهور درخواست کرد.



عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: اعتبارات لازم برای احداث بازارهای مرزی به لحاظ ظرفیت ویژه استان از نظر مرزی بودن و وجود ظرفیت درآمدزای ملی صنعت نفت، فولاد و گاز و اعطای اعتبارات به شهرداری اهواز به عنوان درآمد پایدار برای ارائه خدمات شهروندی مناسب به منظور کاهش آلودگی و مشکلات ناشی از آن ضروی است.



وی عنوان کرد: معضلات و مشکلات حوزه شهری در کلانشهر اهواز بعد از گذشت چهار ماه از عمر شورا و بازدیدهای محله ای تقریبا برای همه مشهود است و از این به بعد تلاش برای ارائه راهکارهای موثر و اجرایی با توجه به ظرفیت بالقوه منابع انسانی و طبیعی مهمترین و بهترین اقدام شورای شهر است.



ابریشم کار با اشاره به نتایج بازدیدهای میدانی گروه نظارتی شورای شهر از منطقه 3 شهرداری اهواز گفت: این منطقه از مشکلات عدیده ای مثل معابر نامناسب، کمبود یا عدم وجود فضاهای تفریحی ورزشی و دربرخی موارد نبود امکانان حمل و نقل عمومی رنج می برد.



سخنگوی شورای شهر اهواز تاکید کرد: خطرات ناشی از فقدان معابر خط کشی با معابر خط کشی شده یا پل های عابر پیاده خصوصا در مورد کودکان و سالمندان و کمبود بازارهای محلی که علاوه بر مشکلات تهیه مایحتاج خانوارها و شهروندان مشکلات ترافیکی ناشی ازمراجعه شهروندان را به مرکز شهر سبب می شود باید در اولویت کاری شهرداری منطقه 3 قرار گیرد.



ابریشم کار اذعان کرد: باید در سفر ریاست جمهوری بودجه خاصی برای بهبود وضعیت کشاورزی به اهواز اختصاص داده شود.