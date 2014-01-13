80 منتخب قرآنی نیروهای انتظامی استان سمنان با هم رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام معصوم منصور سمایی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه اجرای برنامه های قرآنی در نیروی انتظامی رشد اخلاق و معنویت کارکنان را در پی دارد و به طور قطع در ارتقای امنیت و آرامش در سطح جامعه اثر گذار است گفت: این مرحله از مسابقات سه شنبه هفته جاری همزمان با هفته وحدت در حسینیه امام خمینی (ره) ستاد فرماندهی برگزار می شود.

وی استقبال نیروهای انتظامی و خانواده های آنان را در این دوره از مسابقات چشمگیر دانست و افزود: نفراتی که رتبه نخست هر رشته را کسب کنند به مرحله کشوری مسابقات اعزام می شوند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان این مطلب که شرکت کنندگان در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ و درک مفاهیم به رقابت می پردازند یادآور شد: همراهی و توجه ویژه سردار محمدرضا میرزایی فرمانده انتظامی استان سمنان در برگزاری محافل مذهبی و قرآنی نقش مهمی در برگزاری هرچه بهتر و مناسب تر برنامه های عقیدتی سیاسی دارد.