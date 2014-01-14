کشاورزان خراسانی چشم به راه حمایت هستند/ دست درازی دلالان و غفلت از صنایع تبدیلی

به گزارش خبرنگار مهر، بخش کشاورزی خراسان رضوی به دلیل اختصاص نیافتن تسهیلات لازم و میدان داری واسطه ها با موانع و مشکلاتی روبرو شده است و در حال حاضر این حوزه از كمبود سرمايه در رنج بوده و با وجود اينكه حدود 13 درصد توليد ناخالص استان را تامين ميكند، هرگز کشاورزان به حق و حقوق واقعی خود نرسیده اند.
دست درازی واسطه ها در حوزه محصولات باغی
البته نقش دلالان و دستدرازی آنان در خرید و فروش محصولات کشاورزی را هم نمیتوان نادیده گرفت زیرا در حوزه محصولات باغي و جاليزي واسطهها يد طولاني دارند و سودهای چشم گیری را به جيب ميزنند.
هر چند طی سالهای اخیر سازمان ميادين تا حدودي دست واسطهها را كوتاه كرده و عايدات كشاورزان را افزايش داد اما فعاليت واسطه و سودهاي سرشار آنان همچنان بلاي جان كشاورزان است.
راه اندازی صنایع تبدیلی نیازمند حمایت دولت
مصطفی سجادی کارشناس بخش کشاورزی به مهر می گوید: راه اندازی صنایع تبدیلی دربخش کشاورزی نیازمند حمایت دولتی و تخصیص تسهیلات بانکی است و این عوامل سبب توسعه هر چه بیشتر بخش کشاورزی و تلاش برای افزایش تولید و خودکفایی محصولات می شود.
سجادی میافزاید: امروز با توجه به شرایط اقتصادی انتظار می رود وعدههای مسئولان محقق شود و با راه اندازی صنایع تبدیلی، محصولات در بازار کشورهای هدف عرضه شده و سبب رشد و اعتلای کشاورزان شود.
وی با اعلام اینکه سالهاست که غفلت از صنایع تبدیلی آه از نهاد کشاورزان خراسانی برآورده است، عنوان میکند: صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بهدلیل امنیت غذایی، تأمین نیازهای معیشتی جامعه، سبب افزایش درآمد کشاورزان و توسعه صادرات غیرنفتی میشود.
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: صنایع تبدیلی موتور محرک توسعه پایدار در بخش کشاورزی این استان است.
تامین نیازهای معیشتی جامعه
اسماعیل نامنی تصریح می کند: بخش کشاورزی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور نقش مهمی در امنیت غذایی، تولید، اشتغال و صادرات دارد لذا توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به دلیل امنیت غذایی و تأمین نیازهای معیشتی جامعه سبب افزایش درآمد کشاورزان و توسعه صادرات غیرنفتی میشود.
وی از سرمایه گذاری سه هزار میلیارد ریالی در صنایع تبدیلی و تکمیلی استان خبر داده و می افزاید: در این راستا برای هفتهزار و 400 نفر شغل ایجاد شده است.
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی یادآور می شود: اقدامات شاخص عملکردی در حوزه صنایع تبدیلی در سه بخش شاخص فرآوری، شاخص سرمایهگذاری و شاخص نیروی انسانی فعال است.
صدور 430 فقره پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی
وی ادامه می دهد: در حال حاضر تعداد 430 فقره پروانه بهرهبرداری صنایع تبدیلی تا پایان شهریورماه صادر شده و میزان ظرفیت سالانه فرآوری ماده خام محصولات بخش کشاورزی استان 3.6 میلیون تن است.
استاندار خراسان رضوی هم با اشاره به نقش صنایع تبدیلی بیان می کند: این صنایع نقش برجسته ای در توسعه صادرات دارد و بی تردید راه اندازی صنایع تبدیلی دربخش کشاورزی نیازمند حمایت دولتی است.
محمدحسین فروزانمهر بیان می کند: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان 13 درصد و اشتغال این بخش 23 درصد است و این امر ایجاب می کند تا با ارائه بسته های حمایتی به کشاورزان زمینه رشد و توسعه این حوزه را فراهم کرد.
وی ادامه می دهد: ارائه بسته های حمایتی در قالب ارائه تسهیلات و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کشاورزان کمک بسیاری به توسعه بخش کشاورزی می کند.
اختصاص 563 میلیارد تومان تسهیلات توسعه کشاورزی
وی میافزاید: سال گذشته 563 میلیارد تومان از محل تسهیلات طرح توسعه کشاورزی و منابع صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص یافته است.
استاندار خراسان رضوی عنوان می کند: تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کشاورزان از محل 20 درصد سهم کارفرما که از طریق دولت تامین می شود و برخورداری از معافیت های مالی یکی دیگر از راه های حمایت از بخش کشاورزی است و باید با پشتیبانی های لازم از این حوزه، صادرات غیر نفتی را توسعه داد.
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گزارش: مرضیه صاحبی
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